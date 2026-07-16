Mundial 2026 | El momento en que le lanzan cervezas a Speed durante el gol de Argentina

Panamá/El streamer estadounidense IShowSpeed volvió a ser noticia durante el Mundial 2026 tras convertirse en protagonista extra-cancha de la semifinal entre Argentina e Inglaterra, disputada en el Mercedes-Benz Stadium de Atlanta.

El creador de contenido, ubicado en una suite a nivel de campo rodeado de aficionados albicelestes, apareció vistiendo la camiseta inglesa y con la bandera británica pintada en el rostro y la espalda, un gesto que generó reacciones inmediatas entre los hinchas argentinos que lo rodeaban.

Cuando Anthony Gordon anotó el 1-0 para Inglaterra, Speed celebró efusivamente frente a su transmisión en vivo, lo que provocó que varios vasos plásticos comenzaran a caer desde las gradas superiores. La situación escaló minutos después: cuando Enzo Fernández anotó el gol del empate para Argentina, hinchas de la Albiceleste le arrojaron cerveza encima, un momento que quedó registrado en video y se viralizó rápidamente en redes sociales.

Según su propio relato durante la transmisión, Speed pidió calma a los aficionados en el entretiempo: "Y'all just gotta relax. It's all love. Just watch the game", les dijo, buscando bajar la tensión. También comentó que el grupo no tenía problema con su hermano Jamal, quien lo acompañaba vestido con la camiseta argentina.

El triunfo 2-1 de Argentina, con la remontada sellada por Lautaro Martínez, dejó a Speed visiblemente frustrado. El joven de 21 años, conocido globalmente por su fanatismo hacia Cristiano Ronaldo y su rivalidad de broma con Lionel Messi, cuestionó la estrategia del técnico Thomas Tuchel y cerró la noche con una frase que también se volvió viral: "Si Messi gana la Copa del Mundo… como fan de Ronaldo, ni siquiera sé qué puedo decir".

Antecedentes de tensión en el Mundial

Este no fue el primer cruce entre Speed y la hinchada argentina durante el torneo. El streamer apoyó previamente a selecciones rivales de Argentina, como Cabo Verde y Egipto, y celebró públicamente cuando Messi falló un penal, lo que lo convirtió en una especie de "mufa" para parte de la afición. El 3 de julio, durante el partido ante Cabo Verde en el Hard Rock Stadium de Miami, una simpatizante argentina fue filmada dirigiéndole insultos discriminatorios, episodio que llevó a la FIFA a abrir una investigación oficial bajo su política de tolerancia cero contra el racismo. Ese caso permanece bajo revisión del organismo.

Con Argentina ya clasificada a la final del Mundial 2026, la controversia alrededor de Speed se suma al folclore digital que ha rodeado al streamer durante todo el torneo, entre camisetas cambiadas, provocaciones y momentos que no han dejado indiferente a ninguna de las hinchadas.