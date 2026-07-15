Argentina a la final del Mundial: Épica deportiva bajo la sombra de una sanción de la FIFA

El cartel, que rezaba "Las Malvinas son argentinas" , hace referencia a la disputa de soberanía sobre el territorio de ultramar británico que llevó a ambos países a una guerra en 1982 .

Panamá/La Selección Argentina ha logrado su pase a la gran final del Mundial 2026 tras una remontada histórica ante Inglaterra, pero el festejo se ha visto envuelto en una fuerte polémica diplomática.

Los actuales campeones del mundo, dirigidos por Lionel Scaloni, derrotaron al equipo de Thomas Tuchel por 2-1 en Atlanta, sin embargo, la exhibición de una pancarta reivindicativa tras el encuentro ha puesto a la AFA en el radar de la comisión disciplinaria de la FIFA.

Contenido relacionado: Mundial 2026 resultado| Inglaterra vs Argentina: ¡El fuego sagrado se enciende! La Albiceleste disputará la final ante España

El cartel, que rezaba "Las Malvinas son argentinas", hace referencia a la disputa de soberanía sobre el territorio de ultramar británico que llevó a ambos países a una guerra en 1982. Según el organismo rector del fútbol mundial, este gesto infringe las normativas estrictas que prohíben mensajes políticos durante los partidos oficiales. No es la primera vez que ocurre; en 2014, la FIFA impuso una multa de US$33.000 a Argentina por un incidente similar antes de un amistoso.

La reacción en el ámbito político no se hizo esperar. La vicepresidenta Victoria Villarruel defendió a los jugadores en redes sociales, asegurando que el sentimiento por las islas se lleva "en la sangre". En contraste, Lionel Scaloni intentó bajar la tensión en la rueda de prensa posterior, afirmando que el fútbol y la política no deben mezclarse por respeto a un período triste de la historia.

En lo estrictamente deportivo, los goles de Enzo Fernández y Lautaro Martínez permitieron a la "Albiceleste" clasificar para la final del próximo domingo, donde se enfrentarán a España. A pesar del júbico por el éxito en la cancha, la delegación argentina ahora espera la resolución oficial de la FIFA, que podría empañar económicamente el camino hacia el posible bicampeonato mundial.

Otras noticias: Mundial 2026: Intentan robar la casa de Lamine Yamal tras el partido España-Francia