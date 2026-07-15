Mundial 2026: Intentan robar la casa de Lamine Yamal tras el partido España-Francia

El intento de robo se produjo en la madrugada del miércoles, cuando ya había finalizado el partido en el que la selección española venció a la francesa gracias, en parte, a un penal que provocó Yamal y que abrió el camino del triunfo.

La casa de la estrella de la selección de España, Lamine Yamal, sufrió un intento de robo la madrugada de este miércoles, luego del partido en que la Roja venció 2-0 a Francia en el Mundial, informaron la policía y la prensa catalanas.

"Ha habido una tentativa" de robo "en un domicilio en Esplugues de Llobregat", en la periferia de Barcelona, indicó a la AFP un portavoz de los Mossos d’Esquadra, la policía de la región de Cataluña, quien dijo no poder identificar al propietario por razones de privacidad.

Pero el periódico catalán La Vanguardia indicó que se trata de la casa de Lamine Yamal, donde un par de personas con pasamontañas se subieron al muro de la propiedad, pero al ser sorprendidos por la seguridad privada, salieron huyendo.

El intento de robo se produjo en la madrugada del miércoles, cuando ya había finalizado el partido en el que la selección española venció a la francesa gracias, en parte, a un penal que provocó Yamal y que abrió el camino del triunfo.

Según el diario La Vanguardia, la casa de Lamine Yamal es una propiedad conocida porque antes perteneció al exfutbolista Gerard Piqué y la estrella colombiana Shakira, cuando eran pareja y vivían en la capital catalana.

Los Mossos d’Esquadra indicaron que investigan "un robo con fuerza" en otro domicilio de Esplugues de Llobregat cercano al de Yamal.

Los robos en las viviendas de futbolistas, sobre todo en Madrid, no son infrecuentes. En los últimos años, estrellas como Karim Benzema, Rodrygo y Dani Carvajal, sufrieron robos en sus casas.