Panamá/Sin abandonar nunca el libreto de sufrimiento y resiliencia, su sello personal en Norteamérica 2026, Argentina remontó sobre la hora 2-1 a Inglaterra este miércoles en Atlanta y se citará en la final del Mundial con España.

La Albiceleste defenderá la corona contra la Roja en una final inédita el domingo en East Rutherford, a las afueras de Nueva York, donde se espera que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, entregue el trofeo tras cinco semanas de competencia.

AFP.