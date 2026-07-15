EN VIVO: Noticiero Estelar

Mundial 2026 | Inglaterra vs Argentina Resumen Completo

Argentina obra otro milagro y pugnará la final del Mundial con España.

Mundial 2026 | Inglaterra vs Argentina Resumen Completo / FIFA
FIFA
15 de julio 2026 - 18:44

Panamá/Sin abandonar nunca el libreto de sufrimiento y resiliencia, su sello personal en Norteamérica 2026, Argentina remontó sobre la hora 2-1 a Inglaterra este miércoles en Atlanta y se citará en la final del Mundial con España.

La Albiceleste defenderá la corona contra la Roja en una final inédita el domingo en East Rutherford, a las afueras de Nueva York, donde se espera que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, entregue el trofeo tras cinco semanas de competencia.

AFP.

Temas relacionados

Copa Mundial de Fútbol 2026 Selección de Inglaterra Selección de Argentina goles
Si te lo perdiste
Lo último
stats