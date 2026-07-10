EN VIVO Mundial 2026| España 0-0 Bélgica: Primer Tiempo/ cuartos de final

Estados Unidos/Las selecciones de España y Bélgica protagonizan hoy un choque de titanes en el Los Angeles Stadium (SoFi Stadium) de Inglewood, California, buscando un boleto entre los cuatro mejores del mundo. El encuentro se disputa hoy, viernes 10 de julio de 2026, a las 2:00 PM (hora de Panamá) / 21:00 (hora peninsular española).

¿Cómo llega España?

El conjunto dirigido por Luis de la Fuente se presenta en un estado de forma histórico. Tras dejar en el camino a la Portugal de Cristiano Ronaldo (1-0) en los octavos de final, la "Roja" encadena una impresionante racha de 35 partidos consecutivos sin perder (desde marzo de 2024).

El gran pilar de este equipo está siendo su solidez defensiva:

Es la única selección que no ha encajado ningún gol en lo que va de torneo (récord de 6 porterías a cero consecutivas en Mundiales).

El guardameta Unai Simón acumula una racha histórica de 609 minutos sin recibir anotaciones en Copas del Mundo.

En el apartado médico, Aymeric Laporte se ha recuperado a tiempo de sus molestias y Nico Williams está listo para tener minutos.

¿Cómo llega Bélgica?

Los "Red Devils" asisten a su cuarta cita en unos cuartos de final de un Mundial con la moral por las nubes tras pasarle por encima a los Estados Unidos por 4-1 en la ronda anterior.

Bélgica destaca por ser un equipo vertical y sumamente peligroso:

Ha registrado al menos 15 remates en cada uno de sus 5 partidos en el torneo.

Presumen de un gran momento ofensivo con una racha de 7 goles a favor y solo 1 en contra en sus últimos 130 minutos jugados.

Cuentan con el olfato goleador del histórico Romelu Lukaku (quien suma 93 goles internacionales) y el talento de Charles De Ketelaere en el frente de ataque.