Evo Morales 'va a estar ante la justicia', promete presidente de Bolivia tras orden de captura

Varias ciudades bolivianas padecieron un agudo desabastecimiento entre mayo y junio por movilizaciones callejeras y bloqueos de carreteras contra el gobierno del centroderechista Paz.

La Paz, Bolivia/El presidente de Bolivia, Rodrigo Paz, prometió este jueves que el exmandatario Evo Morales enfrentará la justicia, un día después de que la fiscalía ordenara detenerlo en una investigación por presuntamente liderar las recientes protestas que paralizaron el país por siete semanas.

Varias ciudades bolivianas padecieron un agudo desabastecimiento entre mayo y junio por movilizaciones callejeras y bloqueos de carreteras contra el gobierno del centroderechista Paz. Obreros, campesinos y otros sectores exigían su renuncia por no ofrecer un escape a la peor crisis económica del país en cuatro décadas.

El gobierno denunció entonces un intento de alterar el "orden democrático" por parte de "narcoterroristas", y acusó al exmandatario socialista Morales, que gobernó entre 2006 y 2019, de urdirlo.

Morales "va a estar ante la justicia porque tiene que responder", aseguró Paz, en entrevista con el diario El Deber. Pero aseguró que esto ocurrirá sin muertes, en referencia a un posible enfrentamiento de sus partidarios con fuerzas del orden. "No merece ningún muerto más", agregó.

Morales, de 66 años, está prófugo desde octubre de 2024, pues pesa sobre él otra orden de captura por una acusación que él niega: se trata de una menor, con la que habría tenido una hija cuando era presidente.

Desde entonces es resguardado en la región cocalera del Trópico de Cochabamba (centro) por miles de campesinos que montan guardias y aseguran que lo protegerán de una incursión policial.

Los bloqueos de carreteras asfixiaron principalmente a La Paz y El Alto, con escasez de alimentos, medicinas y combustibles. Los manifestantes se dispersaron en junio, tras acuerdos con el gobierno y la aplicación de un estado de excepción.

Fue "un proceso calculado para que se caiga el sistema (...) y algunos creen que con eso iban a (...) adelantar elecciones", dijo Paz.

La investigación fiscal se abrió a partir de una denuncia por "terrorismo" y "alzamiento armado" hecha por el Comité Cívico Pro Santa Cruz, una influyente agrupación de líderes civiles y empresarios. Después se sumó el Ministerio de Gobierno.

"No soy culpable de ninguno de estos" delitos, dijo Morales el jueves durante su programa en la radio Kawsachun Coca, del movimiento cocalero.