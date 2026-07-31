Francia reforzará controles en la frontera con España tras crisis en Ceuta

"Ante la situación observada en el enclave de Ceuta, anoche di instrucciones para reforzar de inmediato los controles en la frontera española", declaró el ministro en la red social X.

París, Francia/El ministro francés de Interior, Laurent Nuñez, dijo que iban a reforzar los controles en la frontera con España después de la entrada de decenas de miles de migrantes desde Marruecos al enclave español de Ceuta.

"Ante la situación observada en el enclave de Ceuta, anoche di instrucciones para reforzar de inmediato los controles en la frontera española", declaró el ministro en la red social X.

Nuñez también anunció la activación de la fuerza fronteriza de intervención rápida "para realizar controles en profundidad".

En declaraciones separadas a la cadena RTL, dijo que había hablado con su homólogo español, Fernando Grande-Marlaska, y que volvería a hacerlo el viernes.

"Contamos con una fuerza móvil desplegada de manera permanente. Por supuesto, tomaremos medidas si hay movimientos hacia territorio francés", agregó el funcionario.

En los últimos días, unos 40,000 migrantes cruzaron desde Marruecos hacia Ceuta, ciudad de 80,000 habitantes situada en el norte de África, dijo a la AFP una fuente policial.