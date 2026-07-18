España vs Argentina final del Mundial 2026| Claudia Sheinbaum estará presente como invitada de Trump

EL MUNDIAL SE VIVE EN TVMAX| La presidenta de México estará junto a su colega estadounidense en el estadio de Nueva York - Nueva Jersey

Donald Trump extendió la invitación a Claudia Sheinbaum. / AFP
AFP
18 de julio 2026 - 01:19

México/La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, dijo el viernes que asistirá a la final del Mundial de fútbol, el próximo domingo a las afueras de Nueva York, por invitación de su homólogo estadounidense, Donald Trump.

La mandataria anunció este viaje a Estados Unidos luego de evitar acudir a los juegos que se realizaron en México, uno de los tres coanfitriones del torneo junto a Canadá.

"Recibí una invitación del presidente Trump para ir el domingo a la final del Mundial y tomé la decisión de sí asistir porque es una invitación directa del presidente de los Estados Unidos", dijo la mandataria a la prensa.

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La invitación de Trump ocurre en medio de la revisión del tratado de libre comercio entre México, Estados Unidos y Canadá y tensiones relacionadas con la lucha contra el crimen organizado.

Sheinbaum dijo que el primer ministro de Canadá, Mark Carney, también asistirá al partido entre España y Argentina.

Aunque Sheinbaum y Trump han dialogado en varias ocasiones por teléfono, será la segunda ocasión en la que estén cara a cara. Ambos coincidieron en diciembre de 2025 en el sorteo para el Mundial, que se realizó en Washington D.C.

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