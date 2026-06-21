Mundial 2026 | España 4-0 Arabia Saudita Resumen Completo

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Mundial 2026 | España vs Arabia Saudita Resumen Completo / FIFA
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21 de junio 2026 - 14:19

Panamá/España recuperó sensaciones en el Mundial 2026 tras golear 4-0 a Arabia Saudita en un partido disputado en Atlanta. La selección española fue ampliamente superior y se colocó provisionalmente como líder del Grupo H con cuatro unidades.

El joven Lamine Yamal abrió el marcador y consiguió su primer gol en una Copa del Mundo, mientras que Mikel Oyarzabal amplió la ventaja con dos anotaciones consecutivas. El cuarto tanto llegó gracias a un autogol de Hassan Altambakti al inicio de la segunda mitad.

Con esta victoria, España da un paso importante hacia la clasificación y ahora pondrá su mirada en el duelo ante Uruguay, programado para el 26 de junio en Guadalajara, en la última fecha de la fase de grupos.

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