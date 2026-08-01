Epidemia de ébola en la República Democrática del Congo se intensifica, alerta la OMS

La última semana de la que se dispone cifras detalladas registró un número récord de 567 casos y 296 muertes, "lo que demuestra el ritmo excepcional de la transmisión".

La epidemia de ébola en la República Democrática del Congo (RDC) se intensifica a un ritmo "excepcional", advirtió este sábado la Organización Mundial de la Salud (OMS).

El foco se encuentra en Ituri, provincia del noreste fronteriza con Sudán del Sur y Uganda, que concentra cerca del 90% de los casos, según la OMS.

El virus también está presente en otras cuatro provincias, incluidas las de Kivu del Norte y Kivu del Sur, cuyas capitales provinciales y parte del territorio están controladas por el grupo armado antigubernamental M23, apoyado por Ruanda.

El ébola, que se transmite por contacto con fluidos corporales y provoca fiebre hemorrágica, ha matado a más de 15.000 personas en África en los últimos 50 años. La epidemia más mortífera en la RDC mató a casi 2.300 personas de un total de 3.500 enfermos registrados entre 2018 y 2020.

Esta vez el 30 de julio ya se habían confirmado 3.605 casos de ébola en cinco provincias del país, de los cuales 1.587 mortales, informaron las autoridades congoleñas. Esto representa una tasa de letalidad del 44%, señaló la OMS.

La decimoséptima epidemia, declarada el 15 de mayo con semanas de retraso, se debe a la variante Bundibugyo, para la cual hasta ahora no existe vacuna ni tratamiento.

"Es ahora la más importante epidemia de ébola jamás registrada en la RDC", indica la OMS en un boletín informativo que confirma los datos publicados la víspera por las autoridades congoleñas.

La epidemia "se intensifica, con una transmisión sostenida y un aumento continuo del número de casos reportados y de muertes", informa la OMS. La última semana de la que se dispone cifras detalladas registró un número récord de 567 casos y 296 muertes, "lo que demuestra el ritmo excepcional de la transmisión", añade.

Sigue habiendo infecciones entre el personal sanitario, con 151 casos confirmados, de los cuales 44 mortales. "La inseguridad, los desplazamientos de población, la movilidad de los habitantes y los movimientos transfronterizos" complican las operaciones de respuesta y aumentan el riesgo de propagación a nuevas regiones, advierte la OMS.

Uganda declaró el martes el fin de la epidemia de ébola en su país, pero el riesgo persiste, según la OMS.

Una vacuna, que la OMS considera "prometedora", será desarrollada por Hilleman Laboratories, con sede en Singapur.

La semana pasada, un primer voluntario recibió la primera dosis de otra vacuna contra Bundibugyo, desarrollada por la universidad de Oxford, en el Reino Unido.