Kenia niega a los rastafaris el derecho a fumar marihuana por motivos religiosos

Los rastafaris kenianos denuncian desde hace años acoso policial derivado de una ley de 1994, que castiga la posesión de marihuana para consumo personal con hasta 10 años de prisión, además de una elevada multa.

kenia/Una corte de Kenia rechazó este miércoles la solicitud de los rastafaris para consumir marihuana con fines religiosos, al considerar que no demostraron que la legislación vigente vulnere su libertad de culto.

Los rastafaris, identificados por sus tradicionales rastas, utilizan la marihuana como parte de sus prácticas de meditación y espiritualidad.

El movimiento, de carácter político y espiritual, surgió en Jamaica durante la década de 1930, coincidiendo con la coronación de Haile Selassie como emperador de Etiopía, a quien sus seguidores consideran el segundo Mesías enviado para salvar al pueblo negro. Actualmente, el rastafarismo está presente en distintos países y se define como místico, panafricanista, anticolonialista y vegetariano.

Tribunal rechaza la petición

Durante años, los rastafaris de Kenia esperaron que la justicia resolviera si podían consumir cannabis al amparo de la libertad religiosa garantizada por la Constitución.

Sin embargo, el tribunal concluyó que los demandantes no demostraron de qué manera la prohibición afecta el ejercicio de sus creencias, por lo que desestimó la solicitud en su totalidad.

Ley contempla hasta 10 años de prisión

Los rastafaris kenianos denuncian desde hace años acoso policial derivado de una ley de 1994, que castiga la posesión de marihuana para consumo personal con hasta 10 años de prisión, además de una elevada multa.

Aunque negó la petición, la corte también reconoció que la legislación vigente resulta demasiado severa, especialmente porque el consumo recreativo de cannabis se ha extendido en el país.

"El statu quo parece insostenible", señaló el tribunal, que además instó a abrir "conversaciones francas sobre el cannabis y qué dirección tomar".

Precedente a favor del rastafarismo

En 2019, la justicia keniana reconoció de facto el rastafarismo cuando un tribunal determinó que la expulsión de una estudiante por llevar rastas vulneraba su derecho a la libertad religiosa, sentando un precedente para el reconocimiento de esta práctica espiritual en el país.