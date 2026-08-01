Le caen 80 meses de cárcel a costarricense de 19 años por lanzar tiros al aire en medio de caso de violencia doméstica en Chiriquí

Según reportes, el hombre sacó un arma y empezó a lanzar tiros al aire en medio de una discusión con su pareja, que alertó a los vecinos con sus gritos.

Un ciudadano de nacionalidad costarricense de 19 años fue condenado a 80 meses de prisión, por el delito contra la seguridad colectiva, en la modalidad de posesión agravada de armas.

En la sentencia condenatoria, la juzgadora ordenó como pena accesoria la prohibición de portar armas por un término de 5 años, una vez cumplida la pena principal.

La presente causa penal se relaciona con un hecho ocurrido el 29 de julio de 2026, en el Barrio Bolívar del distrito de David. De acuerdo con los reportes, la alerta fue emitida por vecinos que escucharon detonaciones y los gritos de auxilio de una mujer dentro de una vivienda. Tras recibir la llamada, la Policía Nacional acudió al lugar y ejecutó un allanamiento.

El comisionado Edgardo Bonilla, de la Zona Policial de Chiriquí, informó que durante la diligencia se logró la aprehensión de un ciudadano y el decomiso de un arma de fuego, un arma punzocortante tipo cuchillo y otras sustancias que serán analizadas como parte de la investigación.

El jefe policial precisó que la intervención se originó tras una llamada anónima, sin que la persona que alertó a las autoridades se identificara.