Al menos 11 heridos por atentado con bomba en Colombia a días de la investidura presidencial

La investidura de De la Espriella contará con uno de los mayores despliegues de seguridad previstos para esta ceremonia, con un dispositivo de unos 11.000 soldados y policías.

Al menos 11 heridos dejaron la explosión de un camión bomba el sábado en la ciudad colombiana de Cúcuta, cerca de la frontera con Venezuela, seis días antes de la investidura del presidente electo Abelardo de la Espriella, informaron autoridades locales.

En la madrugada periodistas de la AFP registraron el vehículo en llamas junto a una estación de policía en la ciudad, fachadas destruidas y los alrededores con miembros de la fuerza pública, militares y pobladores que se acercaban a la escena del atentado.

"En este momento tenemos ocho personas lesionadas de la policía y tres personas particulares (...) Es un hecho atroz, violento (...) y es lamentable lo que pasó", declaró a la prensa George Quintero, secretario de Seguridad del departamento de Norte de Santander, donde ocurrió el ataque.

Las autoridades ofrecen una recompensa equivalente a más de 32.000 dólares por información que conduzca a la captura de los responsables.

De la Espriella, figura de la extrema derecha, asumirá el poder el 7 de agosto en la ciudad de Cali en reemplazo de Gustavo Petro, el primer presidente izquierdista en la historia del país.

Con el apoyo del gobierno de Donald Trump, este abogado millonario prometió intensificar la lucha contra las guerrillas y otras organizaciones narcotraficantes que avivan la peor ola de violencia en la última década en el país, principal productor de cocaína del mundo.

Para lograr sus objetivos, De la Espriella planea forjar una alianza militar con Estados Unidos y también con Israel.

La investidura de De la Espriella contará con uno de los mayores despliegues de seguridad previstos para esta ceremonia, con un dispositivo de unos 11.000 soldados y policías que realizarán operaciones terrestres, aéreas y marítimas.

La posesión presidencial tiene lugar habitual en la sede del Congreso en Bogotá, pero el mandatario electo solicitó trasladar la ceremonia a Cali, en el suroeste del país, una región golpeada por los choques entre bandas narcotraficantes y guerrilleros.

Las guerrillas han lanzado advertencias al presidente electo, que prevé romper con las negociaciones de paz que sostenía a Petro con diferentes organizaciones armadas.

De la Espriella ha denunciado en diversas ocasiones la existencia de un plan para matarlo.

De la Espriella buscaba inicialmente posesionarse en una guarnición militar en el conflictivo departamento del Cauca, pero Petro no autorizó la iniciativa.

Las pasadas elecciones estuvieron marcadas por la violencia política y un recrudecimiento del conflicto armado con bombas, drones explosivos y numerosos atentados contra la fuerza pública.

En 2025, el precandidato presidencial y senador de derecha Miguel Uribe Turbay fue baleado en un acto en Bogotá y posteriormente falleció.