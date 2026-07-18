España vs Argentina Mundial 2026 calendario | Cuándo y dónde ver gratis la final en Panamá

Panamá/Las selecciones de España y Argentina se citan este domingo 19 de julio en la gran final del Mundial 2026, un duelo que el planeta fútbol ya considera una de las historias más grandes jamás contadas en este deporte.

El partido, a disputarse en el MetLife Stadium de East Rutherford, marcará el cierre de los 104 encuentros del primer Mundial con 48 selecciones, repartidas por 16 ciudades de México, Estados Unidos y Canadá durante 39 días de competición.

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El pitazo inicial está programado para las 2:00 p.m. hora de Panamá, y todo el público panameño podrá disfrutarlo en vivo y totalmente gratis a través de TVN, TVMAX, TVN Pass, TVN Radio 96.5 FM y el canal de YouTube TVMAX Panamá. La cobertura previa arrancará desde las 11:00 a.m. de Panamá, con análisis, premios y todo el ambiente previo al partido que definirá al campeón del mundo.

El camino de España a la final

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España, dirigida por Luis de la Fuente, llega invicta tras un torneo de menos a más. En la fase de grupos empató 0-0 ante Cabo Verde, goleó 4-0 a Arabia Saudita con doblete de Mikel Oyarzabal, y cerró con un ajustado 1-0 sobre Uruguay gracias a Álex Baena. En la fase eliminatoria, la Roja superó 3-0 a Austria en dieciseisavos, y resolvió tanto octavos ante Portugal (1-0) como cuartos ante Bélgica (2-1) con goles agónicos de Mikel Merino. En semifinales, España ofreció su mejor versión al vencer 2-0 a Francia, con Mikel Oyarzabal y Pedro Porro como anotadores, dejando en el camino a una de las selecciones más temidas del certamen.

El camino de Argentina a la final

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Argentina, conducida por Lionel Scaloni, también llega invicta, apoyada en la figura de un Lionel Messi decisivo en cada ronda, con siete goles en el torneo. La Albiceleste arrancó con un triplete del capitán ante Argelia (3-0), goleó 2-0 a Austria con otro doblete de Messi, y remontó ante Jordania para el 3-1 en el cierre de grupo. En la fase eliminatoria, Argentina exhibió un temple particular: definió sobre la hora ante Cabo Verde (3-2) en dieciseisavos, ante Egipto (3-2) en octavos, y en el alargue ante Suiza (3-1) en cuartos. En semifinales, remontó un gol en contra de Inglaterra para imponerse 2-1 con tantos de Enzo Fernández y Lautaro Martínez en el tramo final.

Con ambas selecciones llegando invictas y con argumentos propios —la regularidad de España frente a la épica de Argentina— la final del domingo promete cerrar el Mundial 2026 con uno de los duelos más esperados de la historia reciente del fútbol.

Con información de AFP.

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