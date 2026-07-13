Panamá| Selección de béisbol suma a lanzador Darío Agrazal y anuncia fogueo previo a Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026

La cita deportiva centroamericana y caribeña se realizará en Santo Domingo, República Dominicana, del 24 de julio al 8 de agosto de este año.

Panamá/La selección mayor de Panamá que se alista para competir en el torneo de béisbol de los Juegos Centroamericanos y del Caribe jugará este martes 14 de julio, un partido de fogueo ante la preselección nacional U18 en la Academia Mariano Rivera, así lo confirmó el manager Alberto "Beto" Macré.

Panamá inició hace dos semanas su preparación de cara al béisbol de los Juegos Centroamericanos y del Caribe y se sigue entrenando diariamente sin parar. "No podemos parar, hemos estado trabajando duro y vamos a seguir trabajando para dejar en alto el nombre de Panamá", dijo Macré.

El equipo recibió la incorporación del lanzador derecho Darío Agrazal que estuvo vinculado a la pelota profesional mexicana y muy posible sea parte del equipo que estará en Santo Domingo para este certamen.

El coach de pitcheo Crispín Poveda, que ha estado con Panamá en dos ocasiones como jugador y en 1 oportunidad como coach, en Juegos Centroamericanos y del Caribe le dio la bienvenida a Agrazal y destacó su llegada al equipo.

"Nos agrada la llegada de Darío, un gran profesional y nos pone el trabajo más dificil a los coaches se reducen los espacios con su presencia, todo un profesional de altura", dijo Poveda.

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Trayectoria de Agrazal

Darío Abdiel Agrazal Espinosa es uno de los lanzadores panameños que ha alcanzado las Grandes Ligas en la última década. Nació el 28 de diciembre de 1994 en Aguadulce, provincia de Coclé, y se desempeña como lanzador derecho.

Inicios en el béisbol profesional

Agrazal firmó con los Pittsburgh Pirates como agente libre internacional el 1 de julio de 2012, cuando tenía 17 años. Su desarrollo fue progresivo dentro del sistema de ligas menores de la organización, pasando por:

Dominican Summer League (2013)

Gulf Coast League (2014)

West Virginia Black Bears (2015)

West Virginia Power (2016)

Bradenton Marauders (2017)

Altoona Curve (2017-2018)

Indianapolis Indians (Triple A, 2019)

Durante su ascenso se destacó por su excelente control, su capacidad para provocar roletazos y por atacar constantemente la zona de strike, aunque nunca fue un lanzador de muchos ponches.

Debut en las Grandes Ligas

Agrazal debutó en las Grandes Ligas con los Pirates el 15 de junio de 2019, frente a los Miami Marlins, convirtiéndose en otro panameño en alcanzar el máximo nivel del béisbol.

En su temporada de novato lanzó en:

15 juegos

14 aperturas

73.1 entradas

Récord de 4 victorias y 5 derrotas

Efectividad de 4.91

41 ponches

WHIP de 1.36

Uno de los aspectos más llamativos fue que en sus primeras cinco aperturas permitió dos carreras limpias o menos en cada una, mostrando gran madurez pese a ser debutante.

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Cambio a Detroit

Después de la temporada de 2019, Pittsburgh lo traspasó a los Detroit Tigers a cambio de dinero en efectivo. Sin embargo, no llegó a lanzar en las Grandes Ligas con Detroit y posteriormente sufrió problemas físicos que limitaron su continuidad en el béisbol organizado de Estados Unidos.

Carrera posterior

Tras salir del sistema de MLB, Agrazal continuó su carrera en distintos circuitos profesionales:

Liga Mexicana de Béisbol.

Liga Dominicana de Béisbol Profesional (LIDOM).

Participaciones con la selección nacional de Panamá en torneos internacionales.

En años recientes ha vestido uniformes como los de Leones de Yucatán, Leones del Escogido y Algodoneros Unión Laguna, manteniéndose activo en el béisbol profesional.

Información de Fedebeis