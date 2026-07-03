Panamá| Conoce el calendario de la selección de béisbol en los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026

La cita regional tiene por sede la ciudad de Santo Domingo, República Dominicana.

Panamá/ Panamá abre su participación en el torneo de béisbol de los Juegos Centroamericanos y del Caribe jugando ante el equipo de México en partido programado para el 31 de julio desde las 2:00 p.m. hora local panameña y teniendo como sede el estadio Juan Pablo Duarte.

La primera fecha incluye el partido entre Cuba y Curazao desde las 10:00 a.m. y el de República Dominicana contra Puerto Rico desde las 6:00 p.m. en el estadio Juan Marichal de Santo Domingo.

Nicaragua se mide también a Colombia desde las 9:00 a.m. en el estadio Juan Pablo Duarte como parte de la primera fecha.

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El certamen se juega en dos grupos, en el Grupo A quedaron República Dominicana, Puerto Rico, Curazao y Cuba, mientras que en el Grupo B están Nicaragua, Colombia, México y Panamá.

El 1 de agosto el equipo de Panamá se mide a Nicaragua a las 9:00 am y el 2 de agosto va ante Colombia a las 10:00 am.

Panamá sigue sus entrenamientos en el estadio Mariano Rivera bajo las órdenes del profesor Alberto Macré.

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Calendario de Panamá

31 de julio de 2026 : vs México (2:00 pm)

: vs México (2:00 pm) 1 de agosto de 2026 : vs Nicaragua (9:00 am)

: vs Nicaragua (9:00 am) 2 de agosto de 2026: vs Colombia (10:00 am)

El evento

Los Juegos Centroamericanos y del Caribe son un evento multideportivo internacional que reúne a atletas de los países de Centroamérica, el Caribe y algunos países de América del Norte y América del Sur. Se celebran, por lo general, cada cuatro años y son considerados los juegos regionales más antiguos del mundo que aún se realizan.

Algunas características importantes:

Primera edición: Se celebró en Ciudad de México en 1926 .

Se celebró en Ciudad de México en . Organización: Están a cargo de Centro Caribe Sports (antes conocida como la Organización Deportiva Centroamericana y del Caribe, ODECABE).

Están a cargo de Centro Caribe Sports (antes conocida como la Organización Deportiva Centroamericana y del Caribe, ODECABE). Participantes: Compiten atletas de más de 30 países y territorios de la región.

Compiten atletas de más de 30 países y territorios de la región. Deportes: El programa incluye disciplinas olímpicas, como atletismo, natación y gimnasia, además de deportes con fuerte tradición regional.

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Los Juegos sirven como:

Una competencia de alto nivel para atletas de la región.

Una oportunidad para que deportistas jóvenes adquieran experiencia internacional.

Un paso preparatorio hacia eventos como los Juegos Panamericanos y los Juegos Olímpicos.

Información de Fedebeis