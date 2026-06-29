Panamá| Selección de béisbol pone manos a la obra para Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026

El conjunto diririgo por Alberto Macré competirá en la cita regional que se realizará en Santo Domingo, República Dominicana.

Panamá/ La Selección Mayor de Béisbol de Panamá puso en marcha este lunes su proceso de entrenamientos previos a los XXV Juegos Centroamericanos y del Caribe que se disputarán en la ciudad de Santo Domingo, República Dominicana entre el 31 de julio y 7 de agosto de 2026.

El equipo inició su preparación en horas de la mañana bajo las órdenes del experimentado Alberto Macré, teniendo como sede las instalaciones de la Academia Mariano Rivera en el sector de La Chorrera, provincia de Panamá Oeste.

Panamá verá acción en el torneo que incluye ocho naciones. Sus rivales serán: República Domimicana, Cuba, Puerto Rico, Colombia, Curazao, Nicaragua y México.

El certamen se jugará bajo un sistema de Round Robin de todos contra todos a una vuelta, los que finalicen 1-2 en la tabla general van por el oro y los que son 3-4 van por la medalla de bronce.

El equipo se mantendrá entrenando bajo un horario matutino, previo a su debut en este prestigioso certamen.

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Selección de Panamá

Lanzadores: Alain Pérez, Alberto Guerrero, Carlos Rodríguez, Davis Romero, Didier Vargas, Enrique Saldaña, Gilberto Chú, Harold Arauz, Manuel Campos, Luis Ramos, Jezler Baúles, Raúl DeGracia, Pedro González, Ismael Velasco y Kevin Rodríguez.

Alain Pérez, Alberto Guerrero, Carlos Rodríguez, Davis Romero, Didier Vargas, Enrique Saldaña, Gilberto Chú, Harold Arauz, Manuel Campos, Luis Ramos, Jezler Baúles, Raúl DeGracia, Pedro González, Ismael Velasco y Kevin Rodríguez. Receptores: Jean Carrillo, Mario Sanjur y Edwin Hidalgo.

Jean Carrillo, Mario Sanjur y Edwin Hidalgo. Cuadro Interior: Eduardo Thomas, Héctor Rayo, Arod McKenzie, Edgar Muñoz, Joshwan Wright y Yeremy Lezcano.

Eduardo Thomas, Héctor Rayo, Arod McKenzie, Edgar Muñoz, Joshwan Wright y Yeremy Lezcano. Jardineros: Jael Escobar, Juan Diego Alonso, Abraham Rodríguez, Carlos Mosquera, Luis Castillo y José Murdock.

Jael Escobar, Juan Diego Alonso, Abraham Rodríguez, Carlos Mosquera, Luis Castillo y José Murdock. Juegan en el extranjero: Robert Mullen, Jhony Santos, Erasmo Caballero y Kevin Miranda.

Información de Fedebeis

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