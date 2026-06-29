Béisbol de Pequeñas Ligas| Panamá domina a Colombia en Latinoamercano Intermedio 2026

Después de debutar con victoria sobre México, el equipo panameño enfrentó a la representación colombiana.

Panamá/Con una ofensiva implacable comandada por Aldahir Pinilla y una joya de pitcheo de Wilman Rodríguez, Panamá aplastó 16-1 a su similar de Colombia en la segunda jornada de la Serie Latinoamericana de Béisbol Intermedio, que se disputa en territorio ecuatoriano.

Con este resultado, la novena panameña rompe el empate en la cima del Grupo A, se desmarca de los colombianos y se consolida como líder solitario del sector con un arranque perfecto de 2-0.

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Poder ofensivo y dominio en la lomita

El duelo entre equipos que venían de ganar en el debut se inclinó rápidamente hacia un solo lado. Panamá madrugó al pitcheo rival anotando una carrera en el primer episodio, dos en el segundo y tres más en el tercero. Sin embargo, la estocada final llegó en las entradas postreras con un rally de cuatro anotaciones en el quinto capítulo y un demoledor racimo de seis carreras en el sexto.

La gran figura de la jornada fue Aldahir Pinilla, quien desbarató el pitcheo colombiano al remolcar seis carreras gracias a un triple y un doblete, ambos con las bases congestionadas.

Desde el montículo, Wilman Rodríguez firmó una actuación soberbia para adjudicarse el triunfo. Rodríguez amordazó a la ofensiva cafetera permitiendo apenas un imparable y una carrera a lo largo de cuatro episodios, en los que recetó cinco ponches y otorgó tres pasaportes.

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Los más destacados por Panamá

Aldahir Pinilla: 3-2, con un doble, un triple y 6 carreras impulsadas.

Mathews Flores: 4-2.

Andrés Valderrama: 3-2.

Lanzador Ganador: Wilman Rodríguez (4 EL, 1 C, 1 H, 5 K, 3 BB).

La representación panameña volverá a jugar el martes 30 de junio ante el anfitrión Ecuador desde las 2:00 p.m.

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