Thomas Christiansen selección de Panamá | Andrés Andrade quiere que el míster siga al frente del grupo

Panamá/Un grupo de jugadores de la Selección Nacional de Panamá aterrizó este lunes en el Aeropuerto Internacional de Tocumen, alrededor de las 2:00 de la tarde, poniendo fin a su aventura en la Copa Mundial FIFA 2026, disputada en las sedes de México, Estados Unidos y Canadá.

Entre los futbolistas que pisaron suelo panameño se encontraban Jiovany Ramos, Carlos Harvey, Adalberto Carrasquilla, César Samudio, Orlando Mosquera, Jorge Gutiérrez, César Blackman, Azarías Londoño, Michael Murillo y una parte del cuerpo técnico, entre otros integrantes del plantel que representó al país en la justa mundialista.

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Andrés Andrade, en declaraciones a David Peña de TVMAX, se mostró orgulloso del camino recorrido por la delegación, aunque reconoció el sabor agridulce que deja la eliminación. "Igual un poquito triste por cómo se dieron las cosas, pero al final cada quien pudo cumplir su sueño de niño y nos quedamos con eso", expresó el volante panameño.

Consultado sobre el futuro del técnico Thomas Christiansen al frente de la sele, Andrade fue claro en respetar los tiempos institucionales, aunque no ocultó su deseo personal. "La verdad es un tema que no me incumbe a mí, me encantaría que se quedara porque ha hecho grandes cosas en el fútbol panameño, pero ya es decisión de él", señaló.

Los Canaleros cerraron su participación en el Mundial 2026 con tres partidos en la fase de grupos, dentro de un torneo histórico que reunió por primera vez a 48 selecciones en tres países anfitriones.

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