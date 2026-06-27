Thomas Christiansen sobre su futuro en Panamá: "Si es para continuar de la misma manera, no vale la pena"

Panamá/El entrenador Thomas Christiansen compareció ante los medios tras la derrota de la selección de Panamá ante Inglaterra (0-2) en el MetLife Stadium y, aunque se mostró orgulloso del proceso, dejó en suspenso su continuidad al frente de los canaleros al confirmar que su contrato expira en los próximos días.

"Acabo mi contrato ahora en un par de días. Necesito un tiempo para analizar todo lo que ha pasado en este Mundial, los seis años que llevo en Panamá", afirmó Christiansen, quien también reconoció el peso familiar de una etapa tan exigente. "Mi familia son los principales perjudicados de mi ausencia en estos años", agregó con evidente emoción.

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Sobre si seguirá o no en el cargo, el técnico fue deliberadamente cauto. "No hay que ser egoístas, sino que todos tenemos que querer y buscar qué es lo mejor para progresar. Si es para continuar de la misma manera, no vale la pena. Hay que analizar las cosas", sentenció, descartando una decisión apresurada.

A pesar del saldo de cero puntos, cero goles y tres derrotas en el Grupo L, Christiansen reivindicó la actuación de Panamá a lo largo del torneo. "La imagen que ha dado Panamá para el mundo ha sido muy buena. Hicimos un Mundial muy digno", sostuvo, destacando la solidez defensiva del equipo frente a rivales de alto nivel como Ghana, Croacia e Inglaterra.

El entrenador explicó las razones del sufrimiento ofensivo ante los ingleses. "Inglaterra hacía una presión intensa durante todo el partido y las veces que recuperábamos, perdíamos demasiado pronto el balón", señaló. Sobre los dos goles recibidos, en lugar de señalar errores propios, reconoció las virtudes del rival. "La anticipación de Harry Kane a Andrade, más que un error, es una virtud que tiene Kane, que esta temporada pasada metió nada menos que 66 goles entre todas las competiciones. Por eso está ahí", indicó.

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Christiansen también se refirió a la ausencia de Alberto 'Coco' Carrasquilla, uno de los jugadores más esperados por la afición panameña. "No ha podido llegar para este Mundial y fue una pena. Hubo un pequeño retroceso en su recuperación y era importante no arriesgar, porque eso podía perjudicarle de cara a su futuro", explicó el técnico, quien mantuvo al mediocampista en la lista de 26 jugadores hasta el último momento con la esperanza de contar con él.

Mirando hacia adelante, Christiansen dejó un mensaje de optimismo para el fútbol panameño. "Si tuviésemos estos partidos cada mes, seguro que vamos a mejorar por esa intensidad, esa velocidad y ese físico que exigen estos partidos. Eso nos haría crecer como equipo", aseguró, antes de cerrar con una frase que arrancó sonrisas en la sala de prensa: "Los chicos han hecho un Mundial espectacular y ojalá les salgan muchas novias a estos jugadores".

El legado de sus seis años al mando de la sele incluye la clasificación histórica al Mundial 2026 y una participación que, pese a no sumar puntos, dejó a Panamá compitiendo de tú a tú ante selecciones de primer nivel mundial. La decisión sobre si continúa o no escribiendo esa historia quedará para los próximos días.

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