Mundial 2026 | Panamá 0-2 Inglaterra Todos los Goles duelo del Grupo L

Jude Bellingham y Harry Kane, los dos nombres más conocidos de Inglaterra, llevaron a los Three Lions a dieciseisavos de final del Mundial como líderes del Grupo L a costa de hundir 2-0 a la eliminada Panamá este sábado a las afueras de Nueva York. EL MUNDIAL SE VIVE EN TVMAX

Mundial 2026 | Panamá 0-2 Inglaterra Todos los Goles duelo del Grupo L / FIFA
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27 de junio 2026 - 18:42

Panamá/Inglaterra venció 2-0 a Panamá y aseguró el liderato del Grupo L del Mundial 2026, clasificándose a los dieciseisavos de final gracias a los goles de Jude Bellingham y Harry Kane en el segundo tiempo.

La Selección de Panamá, ya eliminada antes del encuentro, ofreció resistencia durante la primera mitad e intentó despedirse del torneo con un resultado positivo, pero el conjunto dirigido por Thomas Christiansen no pudo sostener el empate y terminó cediendo ante la jerarquía inglesa.

Con este triunfo, Inglaterra cerró la fase de grupos con siete puntos y enfrentará en la siguiente ronda a uno de los mejores terceros. Además, Harry Kane alcanzó las 11 anotaciones en Copas del Mundo, superando a Gary Lineker como el máximo goleador inglés en la historia de los mundiales.

AFP

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