Panamá/Inglaterra venció 2-0 a Panamá y aseguró el liderato del Grupo L del Mundial 2026, clasificándose a los dieciseisavos de final gracias a los goles de Jude Bellingham y Harry Kane en el segundo tiempo.

La Selección de Panamá, ya eliminada antes del encuentro, ofreció resistencia durante la primera mitad e intentó despedirse del torneo con un resultado positivo, pero el conjunto dirigido por Thomas Christiansen no pudo sostener el empate y terminó cediendo ante la jerarquía inglesa.

Con este triunfo, Inglaterra cerró la fase de grupos con siete puntos y enfrentará en la siguiente ronda a uno de los mejores terceros. Además, Harry Kane alcanzó las 11 anotaciones en Copas del Mundo, superando a Gary Lineker como el máximo goleador inglés en la historia de los mundiales.

AFP