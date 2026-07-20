Mundial 2026| España: el campeón del mundo desfila por Madrid ante millones de seguidores

El regreso a casa de los integrantes del equipo campeón se convirtió en una fiesta donde la fanaticada española pudo saludar y celebrar con sus héroes.

España/Los jugadores de la selección de fútbol de España, flamante campeona del mundo tras derrotar a Argentina, desfilaron este lunes por las calles de Madrid inundadas por dos millones de seguidores que acudieron a ver a sus héroes.

"Se merecen que estemos aquí apoyándoles también y devolviéndoles un poco el cariño que ellos nos transmiten en los partidos, la fuerza que ponen", afirmó a la AFP Pablo Perello, un empleado de un banco de 33 años que acudió para poder ver "de cerca de los jugadores".

Tras haber sido recibidos por el rey Felipe VI y por el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, los campeones recorrieron en dos autobuses descapotados avenidas de Madrid, desbordadas de gente con banderas de España y camisetas de la selección.

Algunos jugadores iban con el torso desnudo, en medio del fuerte calor que agobia a Madrid, mientras otros, como la estrella Lamine Yamal y Nico Williams vestían camisetas sin mangas mientras saludaban al público.

Dos millones de personas se echaron a las calles para ver y vitorear a los jugadores, según estimaciones de la delegación del Gobierno en Madrid.

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El recorrido culminó en la plaza de Cibeles, donde tuvo lugar una ceremonia de homenaje en un ambiente electrizante.

Los jugadores fueron llamados al escenario uno por uno, luciendo camisetas con el lema "Campeones 2026", mientras los asistentes enloquecían.

"¡Hemos ganado la copa del mundo! ¿Y cuántas copas del mundo tenemos? ¡Dos!", exclamó el capitán del equipo y mejor futbolista del Mundial Rodri Hernández.

"Gracias, España, por apoyarnos, por estar aquí, por vivir tan de cerca nuestro éxito, que es el vuestro", señaló el seleccionador Luis de la Fuente, que como hace dos años en el festejo de la Eurocopa entonó una canción de Julio Iglesias en el escenario.

Fue uno de los momentos musicales de una velada con actuaciones de Ana Mena, Lola Índigo, Arde Bogotá y Aitana, esa última con su emblemático tema "Superestrella", mientras que la cantante colombiana Shakira, ataviada con una camiseta de España, envió un mensaje en vídeo.

"Me dicen que soy el talismán de España, pero España me da suerte a mí. Tenemos un vínculo inquebrantable", dijo la cantante colombiana, que el domingo actuó en el entretiempo de la final con su ominipresente "Dai, Dai".

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- Júbilo y delirio -

Ferran Torres, autor del único tanto de la final, se resistió a dar un pequeño discurso en el escenario pero durante la recepción en el Palacio de la Moncloa, sede del Gobierno español, sí que lo hizo. "Muy contento de poder ver la ilusión que hay en los niños (...) y hacer la rúa, celebrarlo con todos los españoles".

"Cuando habéis ganado, lo habéis hecho para toda España", les había dicho el rey en el palacio de la Zarzuela, donde acudieron con el trofeo dorado poco después de haber aterrizado en Madrid desde Estados Unidos.

El paso del autobús con los jugadores provocó escenas de júbilo y delirio, en medio de un concierto de bocinas, gritos de alegría y miles de banderas amarillas y rojas agitadas con orgullo.

Mientras muchas personas saludaban desde los balcones, mientras que miles de personas en las calles esperaron con paciencia por horas bajo un intenso calor veraniego.

"Estoy muy contento por la segunda estrella" conseguida por España, "muy alegre", aseveró Héctor Mollar, un estudiante de 14 años, quien afirmó haber podido ver a Ferran, Lamine y Mikel Merino al paso de la caravana.

Es "muy diferente" vivir un día como hoy a que te lo cuenten, señaló Héctor, en referencia a que por su familia conocía del triunfo de La Roja en 2010.

- Superioridad -

Con la presencia del presidente estadounidense, Donald Trump, abucheado cuando saltó al césped acompañado por el patrón de la FIFA, Gianni Infantino, para la ceremonia de premiación, la Roja derrotó a Argentina con un solitario gol de Torres en el minuto 106.

La superioridad de la Roja en el torneo quedó reflejada en los premios: el capitán Rodri Hernández fue designado el mejor futbolista de la competición; el defensa Pau Cubarsí (19 años) el premio al mejor joven y el portero Unai Simón el Guante de Oro, al recibir un solo gol en todo el certamen (en cuartos frente a Bélgica).

Sin el capitán Lionel Messi y con la ausencia de otros jugadores, parte de la selección argentina y su cuerpo técnico regresó a Buenos Aires, en un avión que arribó al aeropuerto internacional de Ezeiza.

"El dolor es muy grande y va a costar que cierre esta herida", escribió en Instagram Messi, quien a sus 39 años jugó el que debería ser su último partido en un Mundial.