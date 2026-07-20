MLB noticias: José 'Chema' Caballero protagoniza tensa pugna con Dennis Santana en triunfo de los Yankees

El campocorto panameño conectó un roletazo que derivó en doble matanza y un cruce de palabras con el lanzador de los Piratas, que obligó a la intervención de ambas bancas.

Panamá/La tarde tuvo de todo para José Chema Caballero. En medio de un juego que los Yankees terminaron dominando, el panameño conectó un roletazo directo hacia el lanzador Dennis Santana, quien completó una doble matanza para sacar de apuros a los Piratas.

Fue en ese instante, según el relato de la jugada, cuando ambos peloteros intercambiaron palabras, lo que generó visible molestia en el lanzador dominicano. Los compañeros de ambos equipos tuvieron que intervenir para separarlos, y la tensión escaló al punto de que las bancas se vaciaron por completo, aunque el incidente no pasó a mayores.

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Más allá del episodio, Caballero tuvo una tarde productiva con el bate: terminó de 4-2, con un doble y dos carreras empujadas, aporte clave en el triunfo de los Yankees por 8 carreras a 5 sobre los Piratas.

Con este partido, el infielder panameño continúa firmando una temporada sólida en su primer año de azul y blanco. Chema batea para .247 en la campaña, con 10 cuadrangulares, 37 carreras impulsadas, 36 anotadas y 23 bases robadas, cifras que lo mantienen como una pieza importante en la alineación de Aaron Boone.

Dennis Santana, por su parte, llegó a los Piratas en junio tras ser designado para asignación por los propios Yankees, equipo con el que atraviesa una relación particular tras su paso por la organización neoyorquina a inicios de esta temporada.