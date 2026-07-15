Juegos de las Estrellas resultado | Iván Herrera se convirtió en el panameño número 8 que participó en esta fiesta

Bellinger , de 31 años y en su tercer Juego de las Estrellas, fue nombrado el Jugador Más Valioso (MVP) .

Miami, Estados Unidos/Con una dominante presentación desde la lomita y un monumental jonrón del cubano Miguel Vargas, la Liga Americana se impuso 4x0 sobre la Liga Nacional en el Juego de las Estrellas de MLB disputado este martes en el Citizens Bank Park (Filadelfia).

La edición 96 del clásico de mitad de temporada estuvo marcada por estelares actuaciones desde la lomita, registrando el primer cero en el marcador en 13 años.

Vargas, de 26 años y jugador de los Medias Blancas de Chicago, amplió la ventaja de la Liga Americana en la parte alta de la octava entrada con un batazo directo al jardín izquierdo.

"No tengo palabras para describir el momento, es una experiencia increíble", dijo Vargas a la cadena FOX. "Estoy muy contento de estar aquí junto a todas estas estrellas".

"Ha sido una gran experiencia, hace algunos años estaba viendo por TV y ahora ser parte es algo muy importante, intenté disfrutar todo lo que pude", añadió.

Sencillos de Cody Bellinger y Ben Rice en el primer inning le permitieron a la Liga Americana una ventaja de tres carreras luego del primer episodio.

Bellinger, de 31 años y en su tercer Juego de las Estrellas, fue nombrado el Jugador Más Valioso (MVP).

"Traté de mantener las cosas simples, quería entrar en contacto", comentó Bellinger sobre sus carreras impulsadas.

"Fue mi primer Juego de las Estrellas con mi familia y ese es el mejor recuerdo, compartirlo con las personas que amas es una bendición", agregó.

Por primera vez desde 1962, dos jugadores de los Yankees impulsaron carreras en un Juego de las Estrellas.

Las tres carreras fueron a la cuenta del dominicano Cristopher Sánchez de los Filis de Filadelfia quien tuvo el honor de ser el inicialista de la Liga Nacional.

El fenómeno japonés y principal figura de los campeones Dodgers de Los Ángeles, Shohei Ohtani, estuvo ausente por una molestia en su rodilla izquierda que le impidió realizar su última salida previo al receso.

Conocido por brillantes actuaciones ofensivas, la edición 2026 del Juego de las Estrellas será recordada por un cuerpo de once lanzadores que permitió tres hits en nueve innings.

Los dominicanos Juan Soto y Otto López, y el jardinero Pete Crow-Armstrong fueron los únicos en superar el pitcheo del cuadro dirigido por el manager de los Azulejos de Toronto, John Schneider.

"Fue algo sumamente especial, también hemos podido celebrar los 250 años de esta nación", afirmó Schneider.

"Nunca sabes cuando volverás a estar en esta posición, tratas de disfrutar cada momento y creo que han sido 48 horas muy divertidas", apuntó.

A sus 37 años, el cubano Aroldis Chapman registró los dos primeros outs de la novena entrada, mientras que Bryan Baker retiró a Sal Stewart para asegurar la victoria.

La Liga Americana logra su cuarto triunfo en las últimas seis ediciones del Juego de las Estrellas.

Iván Herrera y su primer Juego de las Estrellas de la MLB.

Iván Herrera tuvo su momento bajo los reflectores del Juego de las Estrellas 2026 de las Grandes Ligas. El receptor panameño de los Cardenales de San Luis vio acción en el clásico de mitad de temporada disputado en el Citizens Bank Park de Filadelfia, bateando de 1-0 en su único turno al plato.

Herrera conectó un rodado por la línea de tercera base, out en una jugada de selección defensiva. Aunque no logró embasarse, su sola presencia en el terreno de juego representó un hito para el béisbol panameño.

Con su participación, Herrera se convirtió en el octavo jugador panameño convocado a este evento, que cada año marca la mitad de la temporada en la 'Gran Carpa'. El istmeño rompió además una sequía de 13 años sin representación nacional en el Juego de las Estrellas.

Rod Carew fue el primer panameño en disputar un All Star Game, tras ser seleccionado en 1967, mientras que Mariano Rivera fue el último antes de Herrera, en su despedida del evento en 2013. El histórico cerrador de los Yankees de Nueva York ostenta el récord absoluto entre panameños, con 13 convocatorias a lo largo de su carrera.

La lista de peloteros panameños que han participado en el Juego de las Estrellas también incluye a Manny Sanguillén (3), Ben Oglivey (3), Carlos Lee (3), Roberto Kelly (2) y Carlos Ruíz (1), quienes junto a Carew y Rivera conforman la historia istmeña en este evento antes de la llegada de Herrera.