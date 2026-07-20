Cobertura mundialista de TVN y TVMAX reafirma compromiso con aficionados

Con un alcance de más de 4 millones de personas y más de 500 horas de porducción sumando televisión y radio, TVN y TVMAX demostraron que el trabajo en equipo siempre rinde frutos.

Cobertura mundialista de TVN y TVMAX reafirma compromiso con aficionados / Redacción TVMAX
Redacción TVMAX
20 de julio 2026 - 20:45

Panamá/Con un alcance superior a los 4 millones de personas y más de 500 horas de producción entre televisión y radio, TVN y TVMAX reafirmaron su liderazgo en la cobertura de grandes eventos deportivos, demostrando que el trabajo en equipo, la planificación y el compromiso de cada uno de sus profesionales son la clave del éxito.

La coordinación entre periodistas, productores, camarógrafos, narradores, comentaristas, técnicos y personal de apoyo permitió llevar una cobertura de primer nivel a miles de hogares, ofreciendo información, análisis y emoción en cada transmisión. Estos resultados reflejan no solo la fortaleza de ambas marcas, sino también su capacidad para conectar con la audiencia y consolidarse como referentes del periodismo deportivo en Panamá.

Con información de Jessica Román

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