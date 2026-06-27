EN VIVO Mundial 2026 | Colombia 0-0 Portugal segundo tiempo

Colombia y Portugal se enfrentan este sábado en Miami con el liderato del Grupo K en juego. Los Cafeteros llegan como líderes y ya clasificados a octavos, con cuatro victorias consecutivas. Portugal necesita ganar para superar a su rival en la tabla, con Cristiano Ronaldo en modo histórico tras anotar en seis Copas del Mundo . Es el primer duelo en la historia entre ambas selecciones.

Panamá/¡Bienvenidos a la cobertura en vivo de Colombia vs. Portugal!

Un duelo de alto voltaje cierra la fase de grupos del Grupo K en el Mundial 2026. Colombia y Portugal se miden este sábado en Miami con el liderato del grupo en juego, en uno de los partidos más atractivos de la jornada.

Los Cafeteros llegan como líderes y ya asegurados en los octavos de final, tras vencer a Uzbekistán y República Democrática del Congo. Con cuatro victorias consecutivas y apenas dos derrotas desde marzo de 2025, el equipo colombiano busca terminar la fase de grupos en primer lugar por segunda vez en su historia mundialista.

Del otro lado, Portugal necesita ganar para superar a su rival y avanzar como primero del grupo. Cristiano Ronaldo llega en modo histórico tras convertirse en el primer jugador en anotar en seis Copas del Mundo, parte del contundente 5-0 que le propinaron a Uzbekistán. Roberto Martínez y los suyos acumulan 4 puntos en dos partidos y saben que solo la victoria les alcanza.

Este será el primer enfrentamiento de la historia entre ambas selecciones, lo que añade un ingrediente extra de incertidumbre a un partido que promete emociones desde el primer minuto.

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