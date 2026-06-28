Thomas Christiansen: seis años, un Mundial y un legado que transformó el fútbol panameño

Panamá/El contrato del técnico hispano-danés con la Federación Panameña de Fútbol vence este 30 de junio de 2026, cerrando el ciclo más exitoso en la historia reciente de la sele.

Cuando Thomas Christiansen aterrizó en Panamá en agosto de 2020 —en un vuelo humanitario procedente de España, en plena pandemia— pocos imaginaban la dimensión del proceso que estaba a punto de comenzar. Seis años después, el técnico nacido en Hadsund, Dinamarca, el 11 de marzo de 1973, deja el cargo con un balance que difícilmente podrá ignorarse al momento de evaluar su huella en los canaleros.

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El arranque y la primera prueba

La era Christiansen como seleccionador de la Selección Mayor de Panamá arrancó el 10 de octubre de 2020 con un partido amistoso que terminó con triunfo para el cuadro panameño por 1-0 sobre Costa Rica, en el Estadio Nacional de San José.

Desde ese primer partido, el reto era mayúsculo: clasificar al Mundial de Catar 2022. El proceso no dio el resultado esperado. Panamá finalizó en quinto lugar del Octogonal Final y no logró el boleto mundialista. Sin embargo, la FPF vio suficientes argumentos para apostar por la continuidad. El 14 de junio de 2022, la federación confirmó la renovación del contrato de Christiansen hasta junio de 2026.

La cosecha de finales

La segunda etapa del proceso fue la más prolífica en términos de resultados institucionales. En la Copa Oro 2023, Christiansen llevó a la sele hasta la final, donde cayeron ante México por 1-0. Era la tercera final de Copa Oro en la historia panameña y la primera bajo su mando.

Un año después llegó otro hito. En la Copa América 2024, el seleccionado panameño logró una histórica clasificación a los cuartos de final, instancia en la que cayeron ante Colombia por 5-0. Pese a la contundencia de la derrota, el solo hecho de llegar a esa ronda representaba terreno nunca antes pisado por los canaleros en ese torneo.

La racha de finales se completó con la Liga de Naciones de CONCACAF 2024-2025, competición en la que Panamá llegó también a la última instancia, quedándose con el subcampeonato.

El récord histórico

El 16 de junio de 2025, durante la victoria sobre Guadalupe por 5-2 en el debut de la Copa Oro 2025, Christiansen se convirtió en el entrenador con más partidos dirigidos en la historia de la selección panameña al llegar a 73 encuentros, superando los 72 del colombiano Hernán Darío Gómez, quien estuvo al frente entre 2014 y 2018.

A esa fecha, su registro acumulaba 37 victorias, 14 empates y 22 derrotas. La selección también mantenía una racha de 18 partidos oficiales invicta como local, con 14 victorias y 4 empates en encuentros de Nations League y Eliminatorias, entre 2021 y 2025.

La clasificación más importante

El logro que definirá su legado llegó el 18 de noviembre de 2025. Tras una victoria por 3-0 contra El Salvador, Christiansen clasificó a Panamá al Mundial 2026, la segunda participación mundialista en la historia del país.

En la fase final de la eliminatoria de CONCACAF, Panamá fue ubicado en el Grupo A junto a Surinam, Guatemala y El Salvador, terminando primero con 12 puntos, resultado de tres triunfos y tres empates. Una eliminatoria impecable que contrastó notablemente con el tortuoso camino a Rusia 2018.

El Mundial 2026: competitivos pero sin goles

La segunda participación mundialista de los canaleros quedó encuadrada en el Grupo L junto a Ghana, Croacia e Inglaterra. Los resultados no acompañaron: tres derrotas, cero puntos, cero goles. Pero los números cuentan una historia más matizada.

La diferencia de goles en contra fue de -2, comparada con los -9 de su debut en Rusia 2018, cifra que incluyó la recordada derrota 1-6 ante Inglaterra. El plantel de Croacia fue valuado en 449 millones de dólares en el mercado; el de Panamá, en 34 millones: una brecha de 13 a 1.

El propio Christiansen reconoció la deuda ofensiva sin eludir la responsabilidad. "No hemos tenido esa puntería, no hemos metido goles y eso es algo que queda por pulir", afirmó al término del torneo, aunque insistió en que "los tres partidos los hemos competido muy bien" y que "los muchachos lo han dado todo".

El debate abierto

Con el contrato vencido este 30 de junio, el futuro de Christiansen es la principal incógnita del fútbol panameño. El técnico ha dejado claro su deseo de continuar al frente del proyecto con miras al Mundial de 2030, y la propia FPF ha reconocido el interés mutuo. Sin embargo, el obstáculo es económico. El presidente federativo Manuel Arias lo dijo sin rodeos antes del Mundial: "Hay interés de él y la Federación. Nosotros estamos contentos con su trabajo, pero es un tema económico. Cuando comparas el salario de un entrenador de Panamá ganando 800 mil dólares al año con otras selecciones que cobran millones, no nos permite negarle la oportunidad a Thomas de otro reto".

Lo que no está en disputa es el tamaño del proceso. Seis años, un Mundial clasificado, tres finales de torneo continental disputadas y el récord absoluto de partidos dirigidos en la historia de la selección. Ese es el inventario que Thomas Christiansen deja sobre la mesa de la FPF al cierre de este 30 de junio de 2026.

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