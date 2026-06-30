Béisbol de Pequeñas Ligas| Panamá frena a Ecuador, anfitrión del Latinoamericano Intermedio 2026

La representación panameña mostró una fuerte ofensiva y un pitcheo que solo concedió un imparable a su oponente.

Panamá/La novena de Betania (Liga Willis R. Cook), en representación de Panamá, dio un golpe de autoridad en la Serie Latinoamericana de Béisbol Intermedio al derrotar contundentemente por 8-1 al anfitrión, Ecuador. Con este resultado, el equipo panameño le arrebató el invicto local y se consolidó en la cima del Grupo A.

El encuentro estuvo marcado por un dominio absoluto del cuerpo de lanzadores del conjunto canalero que firmó una joya monticular combinada al permitir apenas un imparable a la ofensiva ecuatoriana en todo el partido.

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Ofensiva implacable desde el arranque

El equipo panameño impuso condiciones desde el primer episodio con un rally de tres carreras, activado por un triple remolcador de Andrés Valderrama, quien posteriormente anotó gracias a un imparable de Junior Saldaña. En la segunda entrada, Panamá amplió la ventaja a 5-0.

Aunque Ecuador logró descontar con su única carrera en la parte baja del tercer capítulo, la respuesta panameña no se hizo esperar. En el cuarto episodio, Manuel Maclao conectó un cuadrangular de largo metraje con el que sumó dos rayitas más a la pizarra. Finalmente, en la sexta entrada, Joel Vergara selló el 8-1 definitivo mediante un elevado de sacrificio.

Protagonistas del juego

Alexander Rivera controló a la ofensiva ecuatoriana, en una faena de tres episodios y un tercio, para ser el lanzador ganador. En tanto que Esteban Ron cargó con la derrota por el conjunto ecuatoriano.

Manuel Maclao conectó dos hits en dos turnos, entre ellos un cuadrangular, con tres carreras anotadas y dos empujadas para sobresalir al bate por Panamá. Andrés Valderrama de 4-2, con dos anotadas y dos empujadas, y Junior Saldaña de 2-1 con una anotada y una empujada.

Marcos Girón pegó el único inatrapable de Ecuador en el encuentro.

Con este resultado, Panamá mejoró su récord a tres victorias sin derrotas y da un paso firme en su objetivo de avanzar a las semifinales.

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