Béisbol de Pequeñas Ligas| Panamá extiende su invicto en Latinoamericano Preinfantil 2026

La representación panameña ha tenido un buen arranque en el certamen que se realiza en Puerto Rico

Panamá/Panamá se impuso este lunes a Argentina por abultamiento de carreras en cuatro episodios, 18 a 0, en un partido de la Serie Latinoamericana de Béisbol Preinfantil realizado en Puerto Rico.

Seis carreras en el tercer episodio y seis más en el cuarto sellaron el resultado a favor del equipo panameño.

El pitcheo jugó un papel importante para la representación panameña al no permitit imparables ni carreras. Dian Rojas se acreditó el triunfo luego de ponchar a cuatro de los seis bateadores que enfrentó en dos episodios.

Cisterna Bautista cargó con la derrota por el equipo argentino al tolerar cuatro incogibles y seis anotaciones en dos entradas.

Jeremid Atencio destacó a la ofensiva por Panamá con dos hits conectados en tres turnos, dos carreras anotadas y dos empujadas. Ian González y Romel Corrales de 2-2, con dos anotadas y una remolcada para cada uno.

Esta es la tercera victoria del conjunto panameño en el certamen. Sus dos triunfos anteriores fueron ante Puerto Rico, por marcador de 12 carreras a 0, y Chile, por pizarra de 17 a 0, en cuatro episodios.

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Reseña

La Serie Latinoamericana de Béisbol Preinfantil es uno de los principales torneos internacionales del programa latinoamericano de Pequeñas Ligas, y reúne cada año a los equipos campeones nacionales de distintos países de América Latina en la categoría preinfantil. Su propósito combina la competencia deportiva con la formación integral de los jugadores, siguiendo la filosofía educativa de Pequeñas Ligas.

La categoría

La categoría preinfantil está dirigida, por lo general, a jugadores de 9 y 10 años de edad, aunque los requisitos específicos dependen del calendario de elegibilidad establecido por Pequeñas Ligas para cada temporada. Es una etapa de transición en la que los niños ya dominan los fundamentos básicos del juego y comienzan a competir en torneos de mayor exigencia técnica y táctica.

Objetivos del torneo

Más allá de definir un campeón latinoamericano, la Serie busca: