Béisbol de Pequeñas Ligas| Panamá asegura primer puesto de grupo en Latinoamericano Intermedio 2026
El conjunto panameño enfrentó a Argentina en su cuarto partido del certamen.
Panamá/Panamá mantuvo su buen paso en la Serie Latinoamericana de Béisbol Intermedio al vencer este miércoles a Argentina, por 8 carreras a 4. Un resultado que les asegura el primer lugar del Grupo A.
La representación panameña anotó cuatro carreras en la parte baja del primer episodio que le encaminaron a su cuarto triunfo en igual cantidad de presentaciones.
Sebastián Mojica se acreditó la victoria tras una faena de tres episodios y dos tercios lanzados en los que toleró un imparable y una carrera con nueve ponches propinados. La derrota se la apuntó Leonel Guerrero.
Andrés Valderrama conectó tres hits en tres turnos, con dos carreras anotadas y una empujada por Panamá. También aportaton a la ofensiva, Junior Saldaña de 3-2 con una anotada y dos remolcadas y Manuel Maclao de 3-1- con dos anotadas.
Por Argentina, Anthony Rojas y Diego Tinero de 3-1 cada uno. Adrián Figueredo de 4-1.
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Resultados anteriores
Domingo 28 de junio de 2026: Panamá 7-0 Méxio
Una producción ofensiva de siete imparables y un buen pitcheo allanaron el camino del triunfo para el conjunto panameño en su debut en el certamen.
Lunes 29 de junio de 2026: Panamá 16-1 Colombia
Cuatro carreras en el quinto episodio y seis en el sexto fueron determinantes para que los panameños se llevaran la victoria.
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Martes 30 de junio de 2026: Ecuador 1-8 Panamá
El equipo panameño mostró contudencia a la ofensiva y un pitcheo que solo permitió un imparable para dominar al elenco anfitrión.
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Posiciones en el Grupo A
Después de la victoria panameña ante los argentinos, la tabla de posiciones del Grupo A está así:
- Panamá 4-0
- Colombia 3-1
- Ecuador 2-1
- Brasil 2-1
- México 0-4
- Argentina 0-4