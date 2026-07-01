Béisbol de Pequeñas Ligas| Panamá asegura primer puesto de grupo en Latinoamericano Intermedio 2026

El conjunto panameño enfrentó a Argentina en su cuarto partido del certamen.

Panamá/Panamá mantuvo su buen paso en la Serie Latinoamericana de Béisbol Intermedio al vencer este miércoles a Argentina, por 8 carreras a 4. Un resultado que les asegura el primer lugar del Grupo A.

La representación panameña anotó cuatro carreras en la parte baja del primer episodio que le encaminaron a su cuarto triunfo en igual cantidad de presentaciones.

Sebastián Mojica se acreditó la victoria tras una faena de tres episodios y dos tercios lanzados en los que toleró un imparable y una carrera con nueve ponches propinados. La derrota se la apuntó Leonel Guerrero.

Andrés Valderrama conectó tres hits en tres turnos, con dos carreras anotadas y una empujada por Panamá. También aportaton a la ofensiva, Junior Saldaña de 3-2 con una anotada y dos remolcadas y Manuel Maclao de 3-1- con dos anotadas.

Por Argentina, Anthony Rojas y Diego Tinero de 3-1 cada uno. Adrián Figueredo de 4-1.

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Resultados anteriores

Domingo 28 de junio de 2026: Panamá 7-0 Méxio

Una producción ofensiva de siete imparables y un buen pitcheo allanaron el camino del triunfo para el conjunto panameño en su debut en el certamen.

Lunes 29 de junio de 2026: Panamá 16-1 Colombia

Cuatro carreras en el quinto episodio y seis en el sexto fueron determinantes para que los panameños se llevaran la victoria.

Martes 30 de junio de 2026: Ecuador 1-8 Panamá

El equipo panameño mostró contudencia a la ofensiva y un pitcheo que solo permitió un imparable para dominar al elenco anfitrión.

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Posiciones en el Grupo A

Después de la victoria panameña ante los argentinos, la tabla de posiciones del Grupo A está así: