Mundial 2026| Alemania se plantea "cambiar el curso normal de las cosas" tras eliminación

EL MUNDIAL SE VIVE EN TVMAX| En la dirigencia del fútbol alemán se reflexiona sobre lo ocurrido en el partido de dieciseisavos de final ante Paraguay.

Alemania/Alemania no puede "simplemente volver a la normalidad", advirtió el presidente de la Federación Alemana de Fútbol (DFB), Bernd Neuendorf, tras la eliminación el lunes en dieciseisavos de final del Mundial 2026 ante Paraguay.

"Coincidimos en que los resultados obtenidos en el Mundial no están a la altura de nuestras exigencias", explicó Bernd Neuendorf en un comunicado publicado al día siguiente de la derrota ante Paraguay en tanda de penales 4-3, tras empate a uno en los 90 minutos y la prórroga.

"Frente a las tareas que nos esperan y después de un golpe tan duro, no podemos, ni queremos simplemente retomar el curso normal de las cosas", advirtió.

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El seleccionador Julian Nagelsmann tiene contrato hasta el verano boreal de 2028, pero está siendo objeto de críticas. Son muchas las voces que reclaman su salida tras un fiasco de este calibre, el tercero consecutivo en una fase final de Mundial después de Rusia 2018 con Joachim Löw y Catar 2022 con Hansi Flick, aunque en ambos casos fueron mantenidos en el cargo.

El exentrenador del Dortmund y del Liverpool Jürgen Klopp aparece en muchas quinielas como posible sucesor.

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"En los próximos días vamos a analizar juntos y con calma las razones por las que el equipo no supo aprovechar su potencial y no estuvo a la altura de sus propias expectativas ni de las del fútbol alemán", añadió Neuendorf.

Nagelsmann dejó su futuro en manos de la DFB la noche del lunes. "Si la Federación quiere que siga, seguiré. Y si no lo quiere, puede decírmelo. Sé cómo funciona el fútbol", explicó, mientras mantiene el respaldo del director deportivo, Rudi Völler.