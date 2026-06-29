Mundial 2026 Alemania 0-0 Paraguay primer tiempo

Panamá/¡Bienvenidos al minuto a minuto de Alemania vs. Paraguay, dieciseisavos de final del Mundial 2026!

Desde el Gillette Stadium de Foxborough, Massachusetts, uno de los duelos más atractivos de esta ronda eliminatoria está a punto de comenzar. Alemania, cuatro veces campeona del mundo, debuta en la fase de eliminación directa con la presión de borrar el mal sabor que dejó la derrota ante Ecuador en el cierre de grupos. Enfrente, Paraguay escribe historia con solo aparecer: los guaraníes regresan a los dieciseisavos por primera vez desde Sudáfrica 2010, cuando llegaron hasta cuartos de final.

La Mannschaft de Julian Nagelsmann llega como favorita —y con razones—, pero con interrogantes en defensa tras las bajas de Schlotterbeck y Brown, y con la necesidad de recuperar la solidez que no mostró en el último partido. Paraguay, por su parte, confía en su organización táctica y en la chispa de Matías Galarza para hacer historia en la fase eliminatoria, donde los guaraníes nunca han anotado un gol en toda su trayectoria mundialista.

El gigante europeo ante el resurgir guaraní

Alemania llega a los dieciseisavos de final con la etiqueta de cuatro veces campeón del mundo y la misión de retomar el camino que abandonó hace más de una década. La Mannschaft no avanza más allá de la fase de grupos desde que ganó el título en Brasil 2014 —ese 1-0 sobre Argentina en el Maracaná— y en Foxborough tiene la oportunidad de recordarle al mundo por qué sigue siendo uno de los favoritos de este torneo. Su rival, Paraguay, escribe su propio capítulo histórico: regresa a la fase eliminatoria por primera vez desde Sudáfrica 2010, cuando llegó hasta cuartos de final antes de caer ante España. Dos historias de redención en un mismo estadio.

La nota discordante alemana

El cierre de la fase de grupos dejó un sabor amargo en el campamento alemán. Con la clasificación como líderes del Grupo E ya en el bolsillo, el equipo de Julian Nagelsmann cedió ante Ecuador por 2-1 en lo que fue su cuarta derrota en nueve partidos mundialistas desde 2014. Tres jugadores cuestionaron públicamente la mentalidad del grupo; Nagelsmann los desmintió. Sea cual sea la verdad interna, los números ofensivos del torneo no mienten: Deniz Undav se ha convertido en el arma letal desde el banco, con tres goles y dos asistencias acumulados en menos de 90 minutos de juego en toda la fase de grupos. Si Alemania necesita un revulsivo, ya sabe dónde buscarlo.

En defensa, las bajas pesan. Nico Schlotterbeck se perdió el resto del Mundial tras su lesión ante Costa de Marfil, y Nathaniel Brown también está en la enfermería. La última vez que Alemania mantuvo la portería a cero en un Mundial fue precisamente en la final de 2014 —dato que ilustra las fragilidades estructurales de una selección que, sin embargo, ha comenzado 2026 con seis victorias consecutivas.

Paraguay: solidez sin brillo

Los guaraníes llegaron a esta instancia por la puerta de atrás. Su empate sin goles ante Australia en el cierre del Grupo H generó apenas 0.24 goles esperados —una cifra alarmante— y reabrió el debate sobre si este equipo tiene capacidad real de hacer daño en el área rival. El historial lo complica: Paraguay nunca ha marcado en cinco partidos de fase eliminatoria a lo largo de su historia mundialista.

Pero hay argumentos para creer. La victoria ante Turquía fue su tercer triunfo sobre un equipo de la UEFA en lo que va del siglo, y la dinámica del equipo es impredecible —cuatro victorias y cuatro derrotas en sus últimos diez compromisos, lo que hace imposible leerlo con facilidad. Matías Galarza anotó uno de los dos goles paraguayos en grupos y lleva gol en dos de sus últimos tres partidos internacionales. Si alguien puede romper ese maleficio en la fase de eliminación, podría ser él. La principal baja es Diego Gómez, que cumple suspensión, mientras que Omar Alderete es duda.

Cara a cara

El último encuentro entre ambas selecciones data de 2013, un amistoso que terminó 3-3. Más allá de ese dato pintoresco, los antecedentes directos son escasos, lo que añade cierta incertidumbre a un choque donde los pronósticos favorecen claramente a Alemania —con una probabilidad estimada del 72% de avanzar— pero donde la historia enseña que Paraguay no suele rendirse sin pelear.

Con información de Flashscore