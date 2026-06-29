EN VIVO Mundial 2026| Brasil 0-0 Japón: Primer Tiempo/ dieciseisavos de final

Estados Unidos/Las selecciones de Brasil y Japón se enfrentan hoy, lunes 29 de junio de 2026, en el NRG Stadium de Houston, Texas, en uno de los duelos de eliminación directa más electrizantes de esta Copa del Mundo. A partir de los dieciseisavos de final, el margen de error desaparece por completo: el ganador avanzará a octavos de final para medirse contra el vencedor del cruce entre Costa de Marfil y Noruega, mientras que el perdedor armará las maletas.

¿Cómo llega Brasil?

La Verdeamarelha, bajo la dirección técnica de Carlo Ancelotti, llega con el cartel de favorita y un rendimiento que fue de menos a más. Tras un dubitativo debut con empate 1-1 frente a Marruecos, encadenó dos sólidas victorias consecutivas por 3-0 ante Haití y Escocia, lo que le permitió asegurar el liderato del Grupo C con 7 puntos.

La figura: Vinícius Júnior se ha consolidado como el referente en ataque del torneo al registrar 4 anotaciones en la fase de grupos.

Novedades: El astro Neymar ya sumó minutos en el último partido tras recuperarse de una lesión en la pantorrilla y Ancelotti sugirió que podría tener un rol mucho más protagónico frente a los asiáticos.

¿Cómo llega Japón?

Los Samuráis Azules ratificaron su etiqueta de "rival incómodo" y avanzaron invictos como segundos del Grupo F con 5 puntos. Su andar incluyó un emocionante empate 2-2 contra Países Bajos tras remontar el marcador, una contundente goleada 4-0 sobre Túnez y una igualdad 1-1 ante Suecia.

Fortaleza colectiva: El esquema disciplinado de Hajime Moriyasu destaca por su tremenda organización defensiva en un bloque bajo (3-4-2-1) y transiciones rapidísimas guiadas por la creatividad de Takefusa Kubo y Daichi Kamada.

Historial y Datos Clave

Dominio histórico: Brasil ostenta un registro favorable frente a Japón en el historial general (11 victorias, 2 empates y 1 derrota).

Único antecedente mundialista: Se vieron las caras en la fase de grupos de Alemania 2006, con una contundente victoria sudamericana por 4-1.

Aviso reciente: El único triunfo de Japón ante el Scratch es bastante fresco, pues se dio en octubre de 2025 durante un amistoso en Tokio, donde los asiáticos remontaron un 0-2 para terminar ganando 3-2.