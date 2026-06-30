Serena Williams regresa a las canchas en Wimbledon 2026. ¿Cómo le fue?

La tenista estadounidense sale de su retiro y vuelve a jugar a sus 44 años de edad.

Reino Unido/La estadounidense Serena Williams, leyenda del tenis femenino, que regresaba este martes en Wimbledon al circuito individual, a sus 44 años, tras haberse retirado en 2022, perdió en primera ronda ante la australiana Maya Joint, 87ª del mundo, por 6-3, 6-7 (6/8) y 6-3.

La menor de las Williams, ganadora de 23 títulos de Grand Slam en individuales, que ya había vuelto al circuito en dobles, seguirá en el torneo londinense en la competición por parejas, desde el jueves, junto a su hermana Venus.

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La búsqueda de Serena Williams de un regreso de cuento de hadas se vio frustrada por la australiana Maya Joint, de 20 años, que venció tras 2 horas y 22 minutos de partido.

A sus 44 años, Serena se convirtió en la segunda jugadora de mayor edad en disputar el cuadro individual femenino de Wimbledon, en la era Open, detrás de la estadounidense de origen checo Martina Navratilova, quien alcanzó la segunda ronda con 47 en 2004.

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Serena Williams, siete veces campeona de Wimbledon, no pudo al final soportar el desgaste físico de un partido competido, en el que llegó a recuperarse tras ganar la segunda manga, después de haber cedido la primera.

La estadounidense llegó a salvar dos puntos de partido en el segundo set, alargando un intenso duelo, en el que llegó a tener ventaja con un quiebre de servicio en la tercera y decisiva manga, pero Joint reaccionó y arruinó lo que parecía un cuento de hadas con final feliz para Serena Williams.

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