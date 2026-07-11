Wimbledon 2026| Linda Noskova se consagra con el primer gran título de su carrera

La tenista de 21 años tiene un logro importante en su carrera con la conquista del título femenino en el Grand Slam londinense.

Reino Unido/La checa Linda Noskova logró su primer título de un Grand Slam, a sus 21 años, al derrotar este sábado en la final de Wimbledon a su compatriota Karolina Muchova, por 6-2, 5-7 y 6-3.

La joven tenista checa, que llegaba a Wimbledon con unos cuartos de final en el Abierto de Australia en 2024 como mejor resultado de un Grand Slam, dio la sorpresa en el torneo londinense, afrontando el torneo como duodécima del ranking mundial.

Muchova, de 29 años y novena del ranking mundial antes de Wimbledon, perdió su segunda final de un Grand Slam, tras haber caído en Roland Garros, en 2023, ante la polaca Iga Swiatek.

Pese a todo, Muchova estuvo cerca de levantar el resultado. Cuando iba perdiendo por 5-2 en el segundo set, ganó cinco juegos seguidos para hacerse con la manga, pese a que su rival tuvo cinco bolas para ganar el duelo.

Noskova ganó el trofeo ante la atenta mirada del la princesa Catalina, esposa de Guillermo, hijo del rey Carlos III y heredero del trono británico.

La checa logra un nuevo éxito femenino para su país, que ya estaba asegurado con dos tenistas checas en la final.

En las dos últimas décadas, han logrado el título las también checas Petra Kvitova, en 2011 y 2014, Marketa Vondrousova, en 2023, y Barbora Krejcikova, en 2024.

Antes de ellas, se había impuesto también otra checa, Jana Novotna, en 1998.

Contando a Martina Navratilova, nacida en Checoslovaquia pero que representó a Estados Unidos tras cambiar de nacionalidad, la cifra asciende a cinco tenistas nacidas en territorio checo que han conquistado Wimbledon.

Navratilova ganó el torneo en nueve ocasiones, un récord a nivel femenina y masculino.

La legendaria tenista estaba sentada en el palco de Wimbledon junto a la princesa Catalina, ambas vestidas de rojo.

Noskova, que se llevó el premio de 3,6 millones de libras (4,8 millones de dólares) por conquistar el título, ha irrumpido como una de las grandes promesas del tenis femenino con su título en el All England Club.

Desde que ganara Serena Williams el último de sus cinco torneos de Wimbledon, en 2016, el título femenino no ha tenido una ganadora que repitiera triunfo.

La española Garbiñe Muguruza logró el título en 2017, y desde entonces ha habido una ganadora diferente cada año, sin que ninguna repitiera, como clara muestra de que no acaba de surgir una estrella femenina del tenis que domine el circuito WTA.