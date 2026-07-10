MLB All Star Game 2026| ¡Panamá estará presente! Iván Herrera tomará el lugar de Shohei Ohtani

El Juego de las Estrellas del béisbol de las Grandes Ligas se realizará el martes 14 de julio a las 7:00 p.m. y será transmitido por TVMAX y TVN Pass.

Panamá/El pelotero panameño Iván Herrera fue llamado para sustituir al japonés Shohei Ohtani en el puesto de bateador designado del equipo de la Liga Nacional para el Juego de las Estrellas 2026 , que se realizará el 14 de julio en el Citizens Bank Park de Filadelfia.

Herrera fue llamado de último momento tras conocerse que Ohtani no podrá participar en el partido a causa de una irritación en la rodilla izquierda. Esto fue anunciado por las Grandes Ligas de Béisbol (MLB por sus siglas en inglés) en sus redes sociales.

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El oriundo de la provincia de Panamá Oeste se desempeña regularmente como bateador designado de los Cardenales de San Luis, además juega como receptor. En lo que va de la temporada 2026, batea para un promedio de .249 con 11 cuadrangulares conectados, 40 carreras empujadas y un OPS de .779. También está en el octavo lugar de los peloteros con el mejor porcentaje de llegadas a base de la Liga Nacional con .384.

Iván Herrera se convertirá en el primer pelotero nacido en Panamá que forma parte de un Juego de las Estrellas de las Grandes Ligas desde el año 2013 cuando lo hizo Mariano Rivera con los Yankees de Nueva York. Además esta será su primera presentación en ese tipo de partidos.

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Panameños en Juegos de las Estrellas

Herrera es el octavo jugador panameño convocado a este encuentro que, cada año, marca la mitad de la campaña en la 'Gran Carpa' .

La lista completa es la siguiente:

1. Rod Carew (18 convocatorias)

El legendario miembro del Salón de la Fama ostenta el récord absoluto para un panameño. Fue seleccionado de forma consecutiva desde su año de novato en 1967 hasta 1984, vistiendo las camisetas de los Mellizos de Minnesota y los Angelinos de California.

2. Mariano Rivera (13 convocatorias)

El único jugador de la historia en ingresar al Salón de la Fama de manera unánime acudió a la cita de mitad de temporada en 13 ocasiones (1997, 1999-2002, 2004-2006, 2008-2011 y 2013), siempre con los Yankees de Nueva York. En su última participación (2013) hizo historia al ganar el premio al Jugador Más Valioso (MVP) del juego.

3. Manny Sanguillén (3 convocatorias)

El estelar e histórico receptor de los Piratas de Pittsburgh fue seleccionado en tres años consecutivos: 1971, 1972 y 1973, siendo una pieza clave del equipo en esa época dorada.

4. Ben Oglivie (3 convocatorias)

El jardinero de enorme poder ofensivo fue llamado al Clásico de Media Temporada en 1980, 1981 y 1982 representando a los Cerveceros de Milwaukee.

5. Carlos Lee (3 convocatorias)

El temible slugger de Aguadulce, apodado "El Caballo", representó a Panamá en los Juegos de Estrellas de 2005, 2006 (con los Cerveceros de Milwaukee) y 2007 (con los Astros de Houston).

6. Roberto Kelly (2 convocatorias)

El jardinero central capitalino asistió dos veces al evento de gala: la primera en 1992 con el uniforme de los Yankees de Nueva York y la segunda en 1993 jugando para los Rojos de Cincinnati.

Después de su retiro, Kelly fue coach de la tercera base del equipo de la Liga Nacional en el Juego de las Estrellas del año 2015. En ese año era parte del staff de instructores de los Gigantes de San Francisco.

7. Carlos "Calicho" Ruiz (1 convocatoria)

El muy querido receptor chiricano fue elegido para el Juego de Estrellas en la temporada 2012 gracias a una sensacional campaña ofensiva y defensiva con los Phillies de Filadelfia.

8. Iván Herrera (1 convocatoria)

El receptor de los Cardenales de San Luis se unió de forma oficial a este listado al ser convocado para el Juego de Estrellas.