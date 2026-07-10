Mundial 2026| Egipto le da una recibimiento de héroes a sus "Faraones"

Egipto/Los jugadores de la selección egipcia de fútbol fueron recibidos como héroes este viernes a su regreso al país norteafricano, donde miles de aficionados los vitorearon por su histórico recorrido en el Mundial 2026 hasta caer en octavos de final ante Argentina.

"Estamos muy contentos con el equipo", contó a la AFP Mohamed Gehad, desplazado al aeropuerto internacional el-Alamein para aclamar a los "Faraones".

Una marea de banderas rojas, blancas y negras invadió los aledaños del aeropuerto, donde miles de aficionados esperaban el inicio del desfile en autobús en la localidad que se halla a unos 300 kilómetros de la capital El Cairo.

Numerosos aficionados lucían camisetas con el nombre del capitán Mohamed Salah, mientras que otros enarbolaban pancartas con mensajes de agradecimiento al equipo.

El sueño egipcio se hizo trizas frente a Argentina el martes, cuando el equipo de Leo Messi, que perdía por dos goles a once minutos del final del tiempo reglamentario, remontó (3-2) en el tiempo reglamentario en Atlanta.

"Han alcanzado un nivel nunca visto antes y estamos orgullosos de ellos", lanzó otro aficionado, Eyad Ahmed.

Por primera vez en su historia, Egipto ganó un partido del Mundial, superó la fase de grupos y alcanzó los cruces de eliminación directa, escribiendo una de las páginas más hermosas de su historia futbolística.

Los jugadores egipcios serán recibidos el sábado por el presidente Abdel Fattah al-Sissi, quien agradeció el martes al equipo por su "actuación honorable" y por haber alcanzado un "hito histórico en la historia del fútbol egipcio".

La Federación Egipcia de Fútbol anunció el miércoles haber solicitado a la FIFA la apertura de una investigación sobre el equipo arbitral, denunciando "flagrantes errores arbitrales (...) y un doble rasero, lo que provocó la derrota de la selección egipcia" ante la Albiceleste.

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