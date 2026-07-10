Mundial 2026 | Noruega vs Inglaterra: Dónde ver gratis este partido de cuartos de final

En el historial directo, Inglaterra se ha impuesto en las últimas confrontaciones ante los escandinavos, aunque ambas selecciones no se enfrentan desde 2014.

Panamá/Noruega e Inglaterra se enfrentarán este sábado 11 de julio, desde las 4:00 p.m. de Panamá, en un partido correspondiente a los cuartos de final del Mundial 2026, que se disputará en el Hard Rock Stadium de Miami.

El compromiso se podrá disfrutar de manera gratuita a través de TVN, TVMAX, TVN Pass y TVN Radio 96.5 FM.

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Se trata de un choque histórico para los escandinavos, que llegan a esta instancia tras eliminar a Brasil en octavos de final, resultado que Ståle Solbakken calificó como una de las victorias más importantes en la historia del combinado noruego y que les permitió alcanzar por primera vez un cuarto de final en un gran torneo. Pese al envión anímico, Noruega no ha logrado vencer a rivales europeos en seis presentaciones mundialistas previas, un antecedente que complica su panorama ante los ingleses.

Del otro lado, Inglaterra llega tras superar a México por 3-2 en un partido marcado por la altura, el ambiente del Estadio Azteca y la inferioridad numérica durante buena parte del encuentro. El equipo de Thomas Tuchel buscará su quinto cuarto de final consecutivo en una gran cita, aunque el historial reciente no lo favorece del todo: los Tres Leones han perdido cinco de sus últimos seis cruces mundialistas ante rivales europeos, incluida la eliminación sufrida ante Francia en la edición pasada, justamente en esta misma fase.

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En el historial directo, Inglaterra se ha impuesto en las últimas confrontaciones ante los escandinavos, aunque ambas selecciones no se enfrentan desde 2014.

La figura a seguir del lado noruego es Erling Haaland, quien llega en un gran momento goleador y buscará mantener su racha anotadora ante los ingleses. En la vereda opuesta, Jude Bellingham se perfila como la gran carta ofensiva de Inglaterra tras su destacada actuación frente a los mexicanos.

Ambas selecciones arrastran algunas bajas sensibles para este cruce, por lo que se espera que los cuerpos técnicos definan sus alineaciones en las horas previas al pitazo inicial.

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