EN VIVO Mundial 2026| México 2-3 Inglaterra: Segundo Tiempo/ octavos de final

México/Hay partidos que trascienden el resultado. México e Inglaterra se enfrentan este domingo en el Estadio Ciudad de México por un lugar en los cuartos de final del Mundial 2026, en un duelo que reúne a una de las selecciones anfitrionas, invicta y sin goles en contra, frente a uno de los grandes favoritos al título. El premio es un boleto a la siguiente ronda, donde ya espera Noruega.

Para México, el encuentro representa una oportunidad de acabar con una de las grandes asignaturas pendientes de su historia reciente. La selección dirigida por Javier Aguirre ha firmado un torneo impecable: pleno de victorias, ocho goles a favor y ninguno en contra. Después de superar a Ecuador por 2-0 en la ronda anterior, el conjunto tricolor vuelve a jugar un partido de eliminación directa en casa con la ilusión de alcanzar unos cuartos de final mundialistas por primera vez desde 1986.

El ambiente promete ser extraordinario. Más de 80.000 aficionados convertirán el estadio en una auténtica caldera, mientras que la altitud de la Ciudad de México —más de 2.200 metros sobre el nivel del mar— aparece como un factor que podría influir en el desarrollo del encuentro. El propio seleccionador inglés, Thomas Tuchel, reconoció que su equipo ha adaptado su preparación para afrontar las exigentes condiciones físicas del escenario.

Inglaterra llega con argumentos de sobra para asumir el papel de favorita. Los 'Three Lions' ('Tres Leones') avanzaron tras derrotar 2-1 a la República Democrática del Congo y mantienen una racha de cuatro partidos sin perder en el torneo. Harry Kane atraviesa un gran momento goleador y vuelve a ser la principal referencia ofensiva de un equipo que, pese a no haber deslumbrado con su juego, ha mostrado la eficacia habitual de las grandes candidatas.

En el plano táctico, el choque enfrenta dos propuestas bien definidas. México ha construido su éxito desde la solidez defensiva, la presión organizada y la velocidad para atacar los espacios, con Julián Quiñones como una de las figuras más determinantes del campeonato. Inglaterra, por su parte, buscará monopolizar la posesión y aprovechar la calidad de futbolistas como Jude Bellingham y Phil Foden entre líneas para alimentar a Kane en el área.

El historial favorece claramente al conjunto inglés. De los nueve enfrentamientos previos entre ambas selecciones, Inglaterra ha ganado seis, México dos y solo se ha registrado un empate. El último precedente fue un amistoso disputado en 2010, con victoria inglesa por 3-1.

Más allá de los antecedentes, el contexto convierte este partido en una cita especial. México llega impulsado por el mejor arranque mundialista de su historia moderna y por el respaldo de un estadio completamente entregado. Inglaterra, en cambio, afronta el desafío de confirmar su candidatura al título en uno de los escenarios más exigentes del torneo.

Todo está preparado para una eliminatoria que promete intensidad, presión y un ambiente de Mundial en su máxima expresión. Porque esta vez no solo hay un pase a cuartos en juego: también está la posibilidad de cambiar una historia que, para México, lleva cuatro décadas esperando un nuevo capítulo.