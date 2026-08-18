La audiencia de solicitudes múltiples se realizó este martes en el Sistema Penal Acusatorio de Plaza Ágora, donde se legalizó la aprehensión de los involucrados y se formularon los cargos correspondientes.

Un total de 13 personas, nueve hombres y cuatro mujeres, fueron imputadas por el presunto delito contra el orden económico, en la modalidad de delito financiero, en perjuicio de la expresentadora de televisión Iris de Arco.