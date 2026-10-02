Reforma electoral: Modificaciones introducidas son 'un retroceso y debilita nuestra democracia', afirma diputado Bloise

El diputado Jorge Bloise, de la Coalición Vamos, asegura que los cambios introducidos en la Comisión de Gobierno atentan contra los principios democráticos y hace un llamado a respetar el proyecto original del Tribunal Electoral.

Ciudad de Panamá/El diputado Jorge Bloise, miembro de la Coalición Vamos y participante de la Comisión de Reformas Electorales, calificó como preocupantes las modificaciones introducidas en el proyecto de ley en el primer debate en la Comisión de Gobierno de la Asamblea Nacional. Según el diputado, estos cambios representan un retroceso para el sistema electoral panameño y debilitan la democracia.

"El Tribunal Electoral ha dicho en su comunicado que la institución rechaza categóricamente estos cambios propuestos para nuestro sistema electoral y no apoyará medidas que pongan en peligro la democracia en Panamá y la equidad y transparencia de las elecciones del 2029", señaló Bloise.

El diputado Bloise explicó que las modificaciones fueron aprobadas por siete diputados de la Comisión de Gobierno, mientras que solo dos votos en contra fueron emitidos por las diputadas Walkiria Chandler y Alexandra Brenes, ambas de la bancada Vamos. "Se hicieron a tambor batiente, a última hora, e introduciendo cambios que históricamente se han defendido por la institucionalidad, por la democracia", afirmó.

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Cambios que preocupan

Bloise detalló que entre las modificaciones introducidas se encuentran limitaciones a la cantidad de curules que se puedan dar en un circuito, lo que afectaría la representación de independientes. "Están limitando la cantidad de curules que se pueden dar en un circuito, para que en San Miguelito no puedan salir cuatro diputados independientes, sino un máximo de dos", explicó.

También mencionó que se busca eliminar las 70.000 firmas ciudadanas que fueron entregadas al Tribunal Electoral para constituir partidos en formación. "Están queriendo eliminar las 70.000 firmas ciudadanas que entregó; ahora Vamos, al Tribunal Electoral", señaló el diputado.

Otro punto que genera preocupación es el aumento del financiamiento electoral y el cambio en la representación legal de los partidos políticos. "Ahora ellos quieren eliminar eso, acortar los tiempos, subir la cantidad de firmas, subir el financiamiento electoral, pasar la representación legal al presidente del partido, en vez del secretario general, que es quien históricamente ha llevado la representación del partido", indicó Bloise.

Llamado a corregir errores

El diputado Jorge Bloise hizo un llamado a que se corrijan las introducciones realizadas en la Comisión de Gobierno y se respete la reforma enviada originalmente por el Tribunal Electoral. "Yo creo que esto tiene que volverse al primer debate y hay que pedir que ellos vayan al primer debate nuevamente; ojalá se pueda discutir más ampliamente y tomar en conciencia lo que el tribunal ha dicho", expresó.

Además, el legislador mencionó que los diputados de su bancada están dispuestos a utilizar todos los mecanismos reglamentarios para evitar que el proyecto avance sin las correcciones necesarias. "No lo vamos a permitir, estamos dispuestos, los diputados de mi bancada, a hablar cada uno 30 minutos en primera vuelta, 30 minutos en segunda vuelta, para dejarle claro al país que es un retroceso", afirmó Bloise.

El Tribunal Electoral, mediante un comunicado emitido, rechazó categóricamente los cambios introducidos en el primer debate del proyecto de reformas electorales, considerando que representan retrocesos para el sistema electoral panameño.