Responsabilidad social empresarial en Panamá evoluciona hacia estrategias de sostenibilidad

Karla Mola, directora ejecutiva de Sumarse, explicó que la responsabilidad social empresarial ha pasado de acciones puntuales a formar parte de las estrategias de negocio. La Semana de la RSE se realizará el 6 y 7 de octubre, con temas como bienestar, resiliencia, transición energética, finanzas sostenibles y participación de las nuevas generaciones.