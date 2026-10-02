Responsabilidad social empresarial en Panamá evoluciona hacia estrategias de sostenibilidad
Karla Mola, directora ejecutiva de Sumarse, explicó que la responsabilidad social empresarial ha pasado de acciones puntuales a formar parte de las estrategias de negocio. La Semana de la RSE se realizará el 6 y 7 de octubre, con temas como bienestar, resiliencia, transición energética, finanzas sostenibles y participación de las nuevas generaciones.
Ciudad de Panamá, Panamá/La responsabilidad social empresarial (RSE) ha evolucionado en Panamá durante los últimos 15 años y, de acuerdo con Sumarse, cada vez más empresas incorporan la sostenibilidad como parte de sus estrategias de negocio.