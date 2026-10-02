Semana de la RSE: Responsabilidad social empresarial en Panamá evoluciona hacia estrategias de sostenibilidad

Karla Mola, directora ejecutiva de Sumarse, explicó que la responsabilidad social empresarial ha pasado de acciones puntuales a formar parte de las estrategias de negocio. La Semana de la RSE se realizará el 6 y 7 de octubre, con temas como bienestar, resiliencia, transición energética, finanzas sostenibles y participación de las nuevas generaciones.

Ciudad de Panamá, Panamá/La responsabilidad social empresarial (RSE) ha evolucionado en Panamá durante los últimos 15 años y, de acuerdo con Sumarse, cada vez más empresas incorporan la sostenibilidad como parte de sus estrategias de negocio.

Karla Mola, directora ejecutiva de Sumarse, explicó que esta transformación se refleja en que la sostenibilidad ya no es un tema exclusivo de un área dentro de las organizaciones, sino que involucra departamentos como finanzas, recursos humanos y cumplimiento legal. Sumarse cuenta actualmente con más de 200 empresas, de las cuales, según Mola, el 90% tiene una estrategia de sostenibilidad.

Mola explicó que la responsabilidad social empresarial no debe entenderse únicamente como la realización de actividades sociales o jornadas de voluntariado en comunidades. En ese sentido, señaló que la sostenibilidad implica mantener esas acciones y decisiones en el tiempo e incorporarlas a diferentes áreas de la gestión empresarial.

Entre los aspectos que forman parte de este enfoque mencionó el bienestar y desarrollo de los colaboradores, la relación responsable con proveedores y clientes, el cuidado del medio ambiente y la gestión ética del negocio. También incluyó la transparencia y la rendición de cuentas sobre los avances y los retos que enfrentan las empresas.

“Cuando combinás todo eso, es que estás haciendo una estrategia de sostenibilidad”, manifestó. Mola indicó que Sumarse acompaña a las empresas en este proceso mediante la comprensión de estos temas, el desarrollo de capacidades y la transformación de esos conocimientos en estrategias y acciones concretas que generen valor.

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La directora ejecutiva de Sumarse también destacó el papel de los medios de comunicación en la difusión de las prácticas empresariales relacionadas con la sostenibilidad. Explicó que los medios permiten ampliar la conversación más allá de las empresas y acercarla a otros sectores de la sociedad, que pueden conocer y evaluar las acciones que desarrollan las organizaciones.

Según Mola, la reputación se ha convertido en otro de los indicadores que se consideran dentro de la sostenibilidad y está relacionada con la confianza. “Las empresas ya no pueden solo decir lo que hacen, tienen que demostrarlo, tienen que estar dispuestas a rendir cuentas”, sostuvo. En este contexto, destacó los espacios que ofrecen los medios para que las empresas expliquen qué hacen y cómo desarrollan sus iniciativas.

Mola también resaltó la participación de TVN Noticias en este proceso y mencionó el espacio La Esquina de la Sostenibilidad, destinado a generar conversaciones sobre estos temas. La Semana de la Responsabilidad Social Empresarial cumple 15 años y este año regresará bajo el lema “Creer, crear, crecer”, con énfasis en las decisiones que se toman actualmente para construir el futuro.

Mola explicó que uno de los objetivos será analizar cómo las empresas están incorporando aspectos sociales, ambientales y de gobierno corporativo en sus estrategias. Entre los temas que serán abordados se encuentran el bienestar, las personas, la resiliencia, la transición energética y las finanzas sostenibles.

La actividad también incorporará la participación de jóvenes, con el propósito de conocer las perspectivas de las nuevas generaciones sobre las decisiones que se toman actualmente y el futuro que se busca construir. La Semana de la Responsabilidad Social Empresarial se realizará los días 6 y 7 de octubre en el Hotel Sheraton Grand Panamá, según lo indicado. La información sobre el evento está disponible a través de las redes sociales de Sumarse Panamá y su página web.