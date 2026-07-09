Mundial 2026 Francia vs Marruecos | Disfruta de los memes luego del pase de los galos a semifinales

Panamá/Las redes sociales no perdonaron. Francia derrotó 2-0 a Marruecos este jueves en el Gillette Stadium de Foxborough y se metió en las semifinales del Mundial 2026, pero el resultado en la cancha fue solo la mitad de la historia: en cuestión de minutos, X e Instagram se llenaron de memes que retrataron cada momento clave del partido, desde el penal fallado por Kylian Mbappé hasta la atajada que lo detuvo.

El primer protagonista involuntario de los internautas fue el arquero Yassine Bounou, quien en el minuto 25 adivinó la dirección del disparo de Mbappé y evitó el primer gol galo. La jugada, revisada por el VAR tras un derribo de Noussair Mazraoui, se convirtió en el momento viral de la primera mitad y disparó una ola de comparaciones y bromas entre los usuarios.

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Pero Mbappé tuvo revancha: en el minuto 60 marcó un remate al ángulo que le permitió igualar a Lionel Messi en la cima de la tabla de goleadores del torneo, y seis minutos después Ousmane Dembélé cerró el 2-0 final. Ese resultado activó otro fenómeno digital: la coincidencia exacta con el marcador de Catar 2022, cuando Argentina se consagró campeona, algo que los hinchas albicelestes no dejaron pasar bajo la etiqueta de "elijo creer".

El repaso de los mejores memes de la noche incluye, además, referencias al sufrido debut de Francia en octavos ante Paraguay, dirigido por el argentino Gustavo Alfaro, y hasta el instante en que Mbappé pidió el cambio antes del final. Con España o Bélgica como próximo rival, la ilusión francesa —y las bromas de sus rivales— apenas comienzan.