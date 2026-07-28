MLB noticias | Christian Bethancourt firma con los Yankees y reforzará la profundidad de receptores en Triple-A

Panamá/Los Yankees de Nueva York sumaron a un nuevo receptor a su organización: el panameño Christian Bethancourt acordó un contrato de ligas menores y fue enviado directamente al equipo Triple-A. Según información difundida por el periodista Bryan Hoch de MLB.com, el receptor fue asignado al filial de Scranton/Wilkes-Barre.

El movimiento se da apenas días después de que los Cachorros de Chicago liberaran a Bethancourt el pasado 17 de julio, luego de un paso por la organización que incluyó su etapa en Triple-A con los Iowa Cubs. Con los neoyorquinos, el panameño llega como una pieza de profundidad más que como una solución definitiva en la posición, en momentos en que el equipo ha dejado claro que busca sumar más profundidad de receptores antes de la fecha límite de cambios.

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En su más reciente etapa en las Mayores, Bethancourt dejó cifras destacadas en su paso por Iowa, filial de los Cubs: disputó 59 juegos en Triple-A, con un porcentaje de slugging de .466, además de 11 cuadrangulares y 38 carreras remolcadas, lo que le dio a la organización un bate derecho con producción reciente en las ligas menores altas. El acuerdo con los Yankees, según se informó, es estrictamente de ligas menores y no implica un movimiento en el róster de 40 jugadores.

A sus 34 años, el istmeño acumula una amplia trayectoria en las Grandes Ligas, con pasos por Bravos de Atlanta, Rays de Tampa Bay, Padres de San Diego, Atléticos de Oakland, Marlins de Miami y Cachorros de Chicago. Ha disputado 427 juegos en las Mayores y es bateador de .229 de por vida, con 35 cuadrangulares en su carrera.

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Bethancourt también ha sido pieza importante para la selección de Panamá en competencias internacionales. El receptor representó a Panamá en los Clásicos Mundiales de Béisbol de 2023 y 2026, bateando de 4-13 en la edición de este año.

Los Yankees, por su parte, atraviesan una sólida campaña en la temporada 2026. El equipo tiene el segundo mejor récord de la Liga Americana, marca de 62-43, y se ubica a 2 juegos y medio de los Rays de Tampa Bay por el primer lugar de la División Este, además de contar con la mejor diferencia de carreras del béisbol, con +88.

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