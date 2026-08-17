Serie del Caribe Kids 2026| Panamá dejó su huella en ofensiva y pitcheo

El desempeño del equipo panameño fue notable en el torneo que se realizó en la ciudad de Tepic, en el estado mexicano de Nayarit.

Panamá/La conquista del anfitrión México Verde (Jaguares de Nayarit), del título de campeón de la Serie del Caribe Kids 2026, le puso punto final a un torneo que dejó marcas importantes. Algunas de ellas protagonizadas por peloteros panameños.

Panamá fue representada en este certamen por los Federales de Chiriquí, equipo campeón del certamen local Probeis Kids. Tras reforzarse con jugadores de otros equipos, ese conjunto llegó a Nayarit con el propósito de superar lo hecho en torneos anteriores. Aunque no pudo llegar a la final, se metió en las semifinales donde fue superado por el elenco mexicano que se coronaría campeón tras vencer a República Dominicana en la final.

Llegar a las semifinales no fue fácil para los panameño quienes terminaron la fase preliminar con un récord de dos victorias y dos derrotas, empatados con los dos representantes mexicanos. Ellos se quedaron con el segundo puesto mediante la fórmula del Team Quality Balance, donde se toma en cuenta el porcentaje de carreras permitidas y anotadas entre los episodios jugados a la defensiva y ofensiva. Ante esta situación, el desempeño individual y colectivo del equipo tuvo mucho qué ver.

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Actuación de récord

El panameño Alams Rodríguez se convirtió en el primer jugador de la Serie del Caribe Kids 2026 en lanzar un partido completo sin imparables ni carreras. Su actuación fue en el partido del 12 de agosto ante Puerto Rico que terminó con victoria panameña en cuatro episodios, por 15 a 0.

Rodríguez no permitió imparables ni carreras, dio tres ponches y una base por bola en ese juego.

El desempeño de Rodríguez se convirtió en el preludio a otra gran actuación cuando, el día 15 de agosto, Yemmy Marrero e Isaac Brito se combinaron para un partido sin hits ni carreras en el que República Dominicana se impuso a México Rojo (Tomateros de Culiacán).

Los líderes

Noah Araúz y Miguel Samaniego fueron los jugadores más destacados por Panamá a nivel individual.

Araúz se convirtió en el campeón bate del certamen al terminar con un promedio de bateo de .643. Mientras que Samaniego fue el lanzador más destacado con una efectividad de 0.00 en las siete entradas que lanzó ante México Verde el viernes 14 de agosto.

Además, el elenco federal sobresalió a la defensa en la etapa preliminar con un porcentaje de fildeo colectivo de .966 y tres errores cometidos en 87 oportunidades.

La Serie del Caribe Kids de este año tuvo buenas actuaciones colectivas y nuevas marcas impuestas. ¿Se romperá alguna en el certamen de 2027?

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