MLB noticias | Iván Herrera conectó su cuadrangular número 12 con los Cardenales de San Luis

Panamá/El receptor y bateador designado panameño Iván Herrera conectó su cuadrangular número 12 de la temporada, pero no fue suficiente para evitar la derrota de los Cardenales de San Luis, que cayeron 5-3 ante los Rojos de Cincinnati en 10 episodios, este domingo en el Busch Stadium.

Herrera terminó el encuentro de 5-2, con una anotada y una empujada, producto de su solitario jonrón. Sal Stewart remolcó la carrera decisiva con un imparable de emergente en el décimo episodio, desempatando el juego 3-2. Luego Nathaniel Lowe amplió la ventaja de los Rojos con un sencillo de dos carreras en la victoria de los Rojos por 5-3 sobre los Cardenales este domingo. Con el resultado, Cincinnati completó una gira de 6-3 tras el receso del Juego de Estrellas.

El imparable de línea de Stewart llegó ante el lanzador Matt Svanson (2-3) y remolcó al corredor automático Tyler Stephenson, extendiendo la racha de victorias de Cincinnati como visitante a tres series consecutivas por primera vez desde 2023. Elly De La Cruz y Ke'Bryan Hayes conectaron jonrones solitarios por Cincinnati.

Brock Burke (4-4) se acreditó el triunfo, mientras que Matt Svanson (2-3) cargó con la derrota. El novato Julian García se apuntó su primer salvamento de la carrera, tras permitir que anotara el corredor automático en la carrera del imparable de Alec Burleson en la parte baja del décimo.

Con este resultado, los Rojos quedaron con marca de 49-55, mientras que los Cardenales se ubican en 53-52.

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