Mundial 2026 | Polémica por imitación de Erling Haaland desata críticas contra Luzu TV

Panamá/La plataforma de streaming Luzu TV volvió a estar en el centro del debate público luego de una transmisión especial por el Mundial 2026, en la que la humorista Momi Giardina realizó una caracterización del delantero noruego Erling Haaland.

La actriz apareció con una peluca rubia y rasgos físicos exagerados, lo que provocó una ola de críticas en X, Instagram y TikTok.

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Mientras un sector de la audiencia defendió el segmento como una parodia al estilo del clásico Videomatch, otros usuarios calificaron la imitación como racista y de "mal gusto", lo que llevó el nombre de la actriz a las tendencias durante varias horas.

La controversia se suma a un momento de extrema sensibilidad para el canal fundado por Nico Occhiato. Semanas atrás, la señal había enfrentado su mayor crisis luego de que Florencia Peña anunciara al aire, de manera errónea, el fallecimiento de Jorge Messi, padre del futbolista Lionel Messi. La información resultó falsa y motivó un duro comunicado de la familia Messi, que lamentó la falta de rigor de los medios involucrados.

El impacto de aquel error fue inmediato: Peña dio un paso al costado asumiendo su responsabilidad, aunque aclaró que la producción le había entregado el dato como "chequeado". La dirección de Luzu TV, por su parte, desvinculó a los responsables de la producción de "El Show del Verano" en un intento por reafirmar su compromiso editorial.

Actualmente, el canal enfrenta no solo el escrutinio de los usuarios en redes, sino también posibles derivaciones legales. Versiones periodísticas indican que Peña y su equipo de abogados estarían evaluando un litigio laboral por las condiciones de su salida. Ante este panorama, Occhiato reforzó los protocolos internos de verificación en un intento por contener una crisis que expuso al canal a un nivel de escrutinio mediático inédito.

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