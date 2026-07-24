Jannik Sinner y Novak Djokovic se ausentarán del Masters 1000 de Montreal

Después de un torneo de Wimbledon intenso, Sinner y Djokovic deciden reposar y enfocarse en el Abierto de Estados Unids

Canadá/El italiano Jannik Sinner y el serbio Novak Djokovic no jugarán el Masters 1000 de Montreal en agosto, anunciaron el viernes los organizadores, que sufren la baja de dos de los principales jugadores del mundo.

En un calendario cargado, el número uno del mundo, Sinner, y el 24 veces campeón de torneos de Grand Slam, Djokovic, tuvieron recientemente actuaciones destacadas en Wimbledon, donde el italiano ganó el título masculino y el serbio llegó a semifinales.

"Tras evaluar cuidadosamente todos los factores junto con mi equipo, hemos tomado la difícil decisión de retirarnos de Montreal", dijo Sinner en un comunicado. "Nunca es fácil perderse un evento tan importante, pero creemos que esta es la decisión correcta para priorizar mi salud".

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El Masters 1000 de Montreal, que se disputa del 1 al 13 de agosto, es preparatorio para el US Open, último torneo del Grand Slam del año, que se inicia el 30 de agosto en Nueva York.

El WTA 1000 femenino canadiense se celebra este año en Toronto.

Ambas competiciones se alternan entre las dos ciudades año tras año.

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Los organizadores expresaron su decepción por estas bajas de último momento, señalando que ambos jugadores tampoco jugaron el año pasado en Toronto.

"Respetamos sus decisiones y entendemos que, con un calendario tan exigente, la salud de los jugadores debe seguir siendo la prioridad", declaró en un comunicado la directora del torneo, Valérie Tétreault. "Dicho esto, creemos que la frecuencia de estos retiros de última hora en los últimos años plantea un problema más amplio para nuestro deporte".

"Los Masters 1000 están entre los torneos insignia del circuito y los aficionados tienen todo el derecho de esperar ver competir a los mejores del mundo", añadió Tétreault.

Señaló que los organizadores están en conversaciones con la ATP sobre los "ajustes" que "son necesarios en un futuro cercano para proteger mejor la integridad de nuestros eventos Masters 1000, sin perder de vista las realidades a las que se enfrentan los jugadores".

El número dos del mundo, Alexander Zverev —campeón de Roland Garros y finalista de Wimbledon este año— se perfila ahora como primer cabeza de serie en Montreal, seguido por el local Félix Auger-Aliassime.

El español Carlos Alcaraz, número tres del ranking, ya había anunciado su baja de Montreal debido a una persistente lesión en la muñeca. Tiene previsto regresar en el Masters 1000 de Cincinnati, que comienza inmediatamente después del torneo en la ciudad canadiense.