José 'Chema' Caballero| Yankees exponen la razón de su molestia tras altercado entre pelotero panameño y umpire

Estados Unidos/Previo al Juego 1 de la doble cartelera del miércoles contra los Piratas en el Yankee Stadium, se le preguntó al manager Aaron Boone sobre su opinión del utility panameño José Caballero antes de que Nueva York lo adquiriera en la Fecha Límite de Cambios del 2025. Boone no se anduvo con rodeos, con una sonrisa y una carcajada, por supuesto.

"No me agradaba", expresó Boone.

Las tácticas de juego de Caballero han estado bien documentadas a lo largo de sus cuatro años de carrera, demostrando una gran habilidad para sacar de quicio a los lanzadores en el plato. Ya sucedió una vez esta semana, cuando una confrontación entre el monticular dominicano de los Piratas, Dennis Santana, y Caballero provocó que se vaciaran las bancas en el primer juego de la serie el lunes. Santana se molestó por la manipulación del reloj de pitcheo por parte de Caballero, lo que llevó a que se anulara un envío antes de que el panameño bateara para una doble matanza.

El más reciente incidente del miércoles en la derrota por 5-3 en el Juego 1 no hará nada para apaciguar esa discusión. Con un corredor en base y dos outs en la parte baja de la sexta entrada, a Caballero se le cantó un strike automático por una violación del reloj de pitcheo para el segundo strike de su turno al bate. Fue el mismo movimiento que Caballero emplea a menudo, esperando hasta el último segundo para levantar la cabeza y estar alerta hacia el lanzador cuando restan ocho segundos en el reloj de pitcheo.

Caballero se enfrascó en una discusión con el umpire del plato Quinn Wolcott, y a Wolcott se le escuchó en los micrófonos del plato diciendo: "Ya no puedes hacer eso de tomarte tres o cuatro segundos en la caja".

Según Boone, el grupo de umpires le dijo que determinaron que Caballero estaba intentando “engañar al lanzador” con su rutina. Después del encuentro, Boone expresó que el desacuerdo de los Yankees surge del hecho de que el equipo no fue informado sobre este cambio en la interpretación antes de este último incidente, cuando ha habido un diálogo constante entre el club y la liga sobre el enfoque de Caballero respecto a la regla del reloj de pitcheo.

"Me han dicho muy específicamente una y otra vez cuando hemos tenido problemas, cuando he tenido mis conversaciones con la liga: [Caballero] tiene que estar alerta a los ocho segundos”, dijo Boone. "Eso es asegurarse de que Cabby levante la mirada a los nueve [segundos], simplemente asegurarse de que esté listo. Eso es muy específicamente lo que me han dicho. Y hoy fue algo diferente. Y no nos avisaron".

Boone y el coach de tercera base, el dominicano Luis Rojas, se acercaron para separar a Caballero de Wolcott. Cuando el árbitro de segunda base Adrian Johnson llegó para seguir hablando con Boone, también se escuchó a Caballero decirle a Wolcott: "Te la estás agarrando conmigo".

Al terminar la reunión en el plato, el coach de bateo de los Yankees, James Rowson, fue expulsado por gritar en dirección a Johnson mientras este regresaba a su posición en el cuadro interior. Inmediatamente después de la larga demora, Caballero se ponchó sin tirarle ante una recta de los dedos separados de Carmen Mlodzinski para poner fin al inning.

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En una plática con el periodista del grupo de medios Brendan Kuty, del portal The Athletic, después del Juego 1, Johnson y Wolcott explicaron el cambio en la regla a pesar de que Caballero parecía trabajar dentro de los límites del reloj de pitcheo.

"Desde nuestro punto de vista, Caballero burló las reglas del reloj de pitcheo. Ha sido un problema antes", explicó Johnson. "Se le ha advertido al respecto. Burló la regla, y nosotros aplicamos la regla y le otorgamos una violación".

"Se trata de cuando entra en la [caja de bateo], no se le permite una cantidad desmedida de tiempo mirando hacia abajo, intentando hacer que el lanzador cometa una violación", dijo Wolcott. "… Obviamente, ha causado muchos problemas en el pasado. Ya no se permitirá".

Caballero dijo que su confusión y frustración se deben al hecho de que siente que no está intentando engañar al lanzador cuando entra en la caja con la cadencia con la que lo hace. Reiterando el punto de Boone, no es la primera vez que él, los Yankees y MLB han estado en conversaciones sobre cómo definir claramente su rutina de acuerdo con las reglas del reloj de pitcheo.

Información de Matthew Ritchie (MLB.com)